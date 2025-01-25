冷眼集／評鑑只升不降 衛福部大紅包

醫院評鑑制度執行逾卅年，從未有過醫學中心降級紀錄，前年一度傳出評鑑排名異動，後續衛福部以「增額」方式，打破原有規則，讓榜單結果一片喜氣，且前年與去年的成績皆在農曆年前公布，儼然是衛福部年前發放「大紅包」給各家醫院。

衛福部長邱泰源昨公布新增高雄義大醫院成為全台第廿三家醫學中心後，喊出「醫院評鑑得有升有降」，如今看來此口號格外諷刺，本來就該有升有降的評鑑制度，根本只有「晉升」一途。

衛福部強調，醫院的醫療水準到位就該升格，不該受限於名額，但當初規則是衛福部自行訂定，後續疑因喬不平，又打破自己的規則，難以理解掌管過人從出生到死亡的最高主管機關，有何「信用」？即使監察院糾正，也依然故我，昨面對記者的詢問，連解釋都不願多解釋，同套劇本連用兩次。

將醫療院所升格成為醫學中心的代價是，增加民眾就醫時的部分負擔，健保給付也會隨之增加；據醫管專家指出，一家醫院升格為醫學中心，每年醫務收入直接增加兩億元，健保總額捉襟見肘，今年起各區陸續採取「總額斷頭制」，在收入窘迫的情況下，升格為醫學中心，恐成為一門好生意。

國內醫學中心家數不斷增加，如同過往「廣設大學」般的浮濫，且廣設醫學中心也讓原於該院看診的老病人，荷包瞬間失血，明明都是到同一家醫院，給同一位醫師看診，開立的也是與過往相同的處方，看診價格卻立刻變貴。而座落在同樣位置的醫院，會因為成為醫學中心後，偏鄉的患者就比較方便就醫嗎？廣設醫學中心，最終恐怕僅有醫院受益，實際能改善的醫療品質恐怕有限。