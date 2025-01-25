升格準醫學中心 台大雲林分院檢討掛號費

衛福部昨公布醫學中心評鑑結果，高屏區的高雄義大醫院升格醫學中心，三月起門急診部分負擔依規定調升，掛號費維持一五○元不變；南區的台大醫院雲林分院及大林慈濟，調整為準醫學中心，兩家醫院部分負擔依規定不會調整，但台大雲林分院院長馬惠明指出，掛號費與病房費，因營運成本考量，正在檢討中，但目前維持不調整。

此次角逐醫學中心的醫療院所，除了中區、南區、高屏區、東區，原為醫學中心的醫院，還有高雄義大、嘉義基督教醫院、台大雲林分院、大林慈濟。衛福部昨揭曉成績，僅嘉義基督教醫院維持原評等為區域醫院。

對此，嘉義基督教醫院院長陳煒說，以平常心看待結果，也感謝員工的努力。但嘉義市衛生局長廖育瑋則表示，醫學中心區域分布失衡，彰化以南、台南以北無醫學中心，重症或罕病鄉親常需要南北奔波至其他醫學中心就醫，就中長期而言，嚴重影響嘉市未來的醫療升級規畫，而嘉基具醫學中心條件，無法接受此結果。

成為「準醫學中心」的台大雲林分院院長馬惠明表示，升級後將投入逾三億元，添購心導管設備、達文西手臂、複合式手術室系統等，而依照規定，準醫學中心的部分負擔，與區域醫院一致，因此此次升格不會調整部分負擔，至於掛號費、病房費則因營運成本考量仍在檢討中。

同樣升為「準醫學中心」的嘉義縣慈濟醫院大林分院，院長賴寧生說，大林慈濟醫院建院廿五年，將持續精進急重症醫療，投入四十億元打造質子治療設備，造福雲嘉地區癌症患者，也會投入長照服務，促進長照機構及行為醫療。

義大醫院是此次唯一升格醫學中心醫院，院長杜元坤表示，通過醫院評鑑是對院內團隊的肯定。未來將建立更緊密的醫療網絡，強化與地方社區及其他醫療機構的合作，尤其在偏鄉（屏東縣牡丹鄉）、離島（澎湖），確保每個病人都能獲得優質的醫療照護。

至於現行醫學評鑑標準，杜元坤建議，在政策規畫與執行過程中，除了考慮人口數外，也應將服務區域的地理特性、範圍與交通便利性納入重要指標，確保醫學中心的設置能真正滿足區域需求。