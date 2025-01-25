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民團：醫學中心增額 徒增健保支出

聯合報／ 記者林琮恩賴昀岫／台北報導
高雄義大醫院成為高屏區第四家，也是全台第廿三家醫學中心。記者劉學聖／攝影
高雄義大醫院成為高屏區第四家，也是全台第廿三家醫學中心。記者劉學聖／攝影

衛福部不顧監察院糾正，繼北部醫院評鑑打破醫學中心上限後，昨再增加醫學中心家數，全台醫學中心已達廿三家。督保盟發言人滕西華說，台灣人口不增反減，醫學中心數量理應下降，政府卻不斷增加醫學中心數量，打破分級醫療，且全台醫院數目不變，此舉僅徒增健保支出及民眾負擔，「難道投資健康，就是投資醫學中心？」

不如發展各醫院特色醫療

依現行規定，每兩百萬人口可設置一家醫學中心。去年北部醫院評鑑增加三家醫學中心，已打破上限。去年台大雲林分院、嘉義大林慈濟、嘉義基督教醫院、高雄義大醫院等院競爭醫學中心，此前，多名執政黨立委要求衛福部在南部及高屏地區增加醫學中心名額，衛福部昨以升格義大醫院作為回應，強調義大醫院所處的位置，有助提升高屏區醫療品質，平衡區域醫療落差。

對此，滕西華表示，依南部人口數推算，目前醫學中心數目已經足夠，但衛福部此舉根本是誘導區域對立，合理化醫院升格，不僅荒謬，更是欺騙全民，比起升格醫學中心，提高南部醫療經費投資，協助各醫院發展符合在地特色醫療模式，才是改變南北醫療資源分布不均的正確方式，否則民眾沒有改變醫療行為，還須多出錢才能看病，「難道要醫院升格後，就放棄病人？」

醫學中心有平行轉診亂象

隨醫學中心家數增加，醫療品質已出現差異，甚至存在醫學中心間平行轉診亂象。滕西華表示，政府倡議分級醫療，卻同時增加醫學中心家數，醫學中心遍地開花，又不准民眾到醫學中心看病，根本自打嘴巴，另一方面也形同告訴民眾「沒有醫學中心即是落伍」，要其他層級醫院情何以堪？最終的後果是醫院會更積極角逐醫學中心資格，陷入惡性循環。

社區醫院協會理事長朱益宏表示，增加醫學中心對健保財務衝擊有限，但醫學中心增加，醫療服務量不斷成長，健保點值一定會愈來愈差，健保醫院個別總額新制可望減少衝擊，但醫學中心包括台大醫院在內，門診申報量占比高達六成，衛福部應要球醫學中心門診量不得高於五成，否則與各界期待的醫學中心功能背道而馳，「以門診為主的醫院，根本不夠格作為醫學中心」。

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