走了20年義大醫院升格醫學中心 院方感謝衛福部扛住壓力

走了20年，高雄義大醫院終於通過評鑑升格成為醫學中心，副院長洪士元今天開心說，對他這位20年資歷的開院元老級而言，就像人生一輩子達成重要里程碑的感覺，他感謝衛福部扛住壓力，讓義大醫院順利升格，成為全國第23座醫學中心。

義大醫院副院長洪士元提到，當年義大醫院還沒開院，他就來報到了，做為醫院開院元老，他說，義大醫療體系創辦人林義守的目標願景就是成為國際一流的醫學中心，一直都在朝這方向努力，首先拚升格就是讓醫院結合學校，把義守大學醫學院移到醫院旁，醫院和學校合為一體。

洪士元說，2004年義大醫院通過評鑑區域教學醫院，經過13年努力，2017年通過準醫學中心評鑑，爭取升格「醫中」這條道路上，也獲得5次JCI國際醫院和學術醫學中心評鑑肯定達到醫學中心等級，義大醫院仍繼續努力爭取升格，在服務、教學、研究、醫療科技、智慧醫療等各方面持續精進。

洪士元說，「準醫中」已經具備「醫中」資格，通常一般4年評鑑一次，正常是2021年就要評鑑，但剛好遇上疫情，導致評鑑往後延，從上屆到這屆整整7年才評，令他笑說「這是遲來的肯定」。

洪士元說，這些年承攬很多政府公部門計畫包括衛福部和健保署，這是醫學中心責無旁貸的社會責任，其中最重要是澎湖的IDS優化偏鄉醫療精進計畫。

他提到，這項計畫在澎湖做了8年，是由義大醫院長杜元坤領軍，院長每個月都帶著10個以上醫師過去，護理師16位常駐澎湖，他說醫學中心需要照顧醫療稀缺區域民眾健康，澎湖做得有聲有色，受到各方肯定。

他說，今年義大醫院又拿到屏東牡丹IDS，也是醫療缺乏原住民鄉，是得到評鑑肯定一個重要原因，義大醫院在偏鄉醫療社會責任這塊，做了很多，雖然醫學中心評鑑有加分，但醫學中心評鑑仍重視對病人照護品質和醫療科技水準，從準醫中到醫中這7年，義大醫院全心投注疾病治療、照護弱勢和公部門賦予社會責任，非常努力在做。

洪士元強調，最要感謝衛福部扛住壓力，也感謝醫策會敢給我們分數，在去年突破全國20座醫學中心上限之後，仍願意讓義大醫院升格成為醫學中心。

他指出，義大醫院做為高雄第4家醫學中心，有其必要，高雄已有的3家醫學中心都集中在市區，義大醫院地理位置在北高雄郊區燕巢，跨到原高雄縣甚至到屏東。