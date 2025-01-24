何處該設醫學中心？ 和信醫院董事長黃達夫：應盤點急重難罕病人分布

義大醫院升格，全台醫學中心數目達23家，打破法定上限。醫學中心設置比率以人口為標準，每200萬人一家為限。和信醫院董事長黃達夫表示，醫學中心分布應考量急重難罕病人分布，而非以人口作為標準，政府未妥善研究，根據資料進行分析，而是有醫院申請，就派人評鑑，符合標準即升格，在沒有實證基礎下，若醫學中心所在地區急重難罕需求低，只是徒增健保支出、病人花費。

「人口稠密地區，若病人傷風感冒居多，也不必設醫學中心。」黃達夫表示，醫學中心有更強的訓練量能及人才，更先進的醫療設備，可用於診治急重難罕疾病，政府應著手研究，台灣急重難罕病人分布狀況，醫學中心分布應與病人分布狀況對齊，否則沒有急重難罕病人，又設置昂貴的醫學中心，其實並無意義。

現行醫學中心評鑑，是由醫院提出申請，衛福部委由醫策會前往評鑑。黃達夫表示，執行醫院評鑑的委員多為醫事人員，多少會受身分影響，存在「醫師保護醫師」情況，政府應做足事前準備，透過資料分析評估醫學中心設置必要，主動在需要醫學中心資源的地區，鼓勵當地醫院升格，或新設醫學中心，而不是有人來申請，經審查後符合條件就能升格。

黃達夫曾在美國杜克大學任職多年，他表示，杜克大學所在的北卡羅來納州，人口數雖比台灣少，但幅員廣大、是台灣的10倍以上，醫學中心數量，卻只有台灣的5分之1，「是很奇怪現象」，凸顯台灣醫學中心設置前的評估工作並不完善。

另，評鑑過程也很重要，前衛生署長楊志良曾說，醫院評鑑淪為作文比賽，會寫作的醫院容易通過，連當署長的人都這麼說，可見評鑑制度有精進空間。

醫學中心家數之外，品質也是重點。黃達夫說，台灣細菌抗藥性在醫學中心尤其嚴峻，醫界人士笑稱，想學習如何治療抗藥性細菌感染，就應該到醫學中心，此現象相當奇怪；自己擔任衛生署醫療品質委員會主委時，曾與現任健保署副署長龐一鳴聯手設法減輕醫師在門診開設抗生素的情況，一度獲得成功，後續也曾發現某些醫院冠狀動脈繞道手術失敗率高，外科品質不佳，要求設法改善。