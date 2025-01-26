選罷法覆議面臨三振…卓揆嗆刺殺出局 藍批被害妄想

行政院周五傍晚召開臨時院會，通過選罷法覆議案，行政院長卓榮泰昨天仍批評在野黨突襲式送案是旁門左道、偷襲。他更說自己沒有被三振，而是把立法院的「盜壘」刺殺出局！國民黨團首席副書記長王鴻薇質疑卓榮泰是有被害妄想症。民眾黨代理主席黃國昌批評，卓榮泰三次覆議若再被否決，就該自己下台。

立法院上周五在下班前一刻將選罷法修正案送至行政院，行政院隨即在傍晚五時十五分召開臨時院會，在十五分鐘內通過覆議案，卓榮泰內閣任內第三度提出覆議。事隔一天，卓榮泰昨視察高速公路局春節疏運時仍不滿表示，覆議是走正道必須要做的事，而不是以旁門左道、用偷襲方式，竟在下班前，不顧公務人員準備返家過年的前一刻，做出這樣的動作，他向立法院表達最大的不滿。

卓榮泰更說，外界說如果覆議不成功，是三振；其實他面對的，是三個壞球，而且前天傍晚四時四十七分立法院的盜壘，行政院已經在五時十五分把他刺殺出局。卓榮泰強調，不論是在球場上也好、或在兩院之間，大家要正正當當、光明磊落地用憲法的規定，互相尊重，國人才會看到一個正常的國會，我們才會是一個正常的國家。

國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇表示，憲訴法是在廿三日總統府公告，民進黨立院黨團立刻聲請暫時處分和釋憲，所以選罷法只能在廿四日送出。卓榮泰把覆議當家常便飯，也幾可確定會被否決，這就是對卓榮泰的三振出局，卓榮泰竟然可以唾面自乾。

台灣民眾黨代理主席黃國昌說，民進黨只剩下兩招，第一招是提覆議，第二招是聲請憲法法庭解釋，這一次已經是卓榮泰內閣三次提出覆議，他呼籲這次覆議，若再遭立法院否決，請卓榮泰自己下台。