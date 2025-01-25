下班前送選罷法卓榮泰批突襲 王鴻薇：被害妄想症

立法院議事處昨日於下班前送出連署加嚴的「選罷法」修正案，行政院加開臨時院會，移請立院覆議，行政院長卓榮泰批「突襲」，也指責立法院長韓國瑜「沒有道義」。國民黨立委王鴻薇說，卓榮泰有被害妄想症，韓國瑜24日早上才回到台灣，也才能處理這個案子。

針對立院送出選罷法，行政院大動作覆議，王鴻薇表示，卓榮泰說立法院在年假前才送出選罷法，叫做偷襲。卓榮泰真的是有被害妄想症，因為憲訴法是在23日總統府公告，民進黨立院黨團立刻去聲請暫時處分和釋憲，所以選罷法才只能在24日送出。卓榮泰又提出覆議案，把覆議當家常便飯，也幾乎可以確定最後會被否決，這當然就是對卓榮泰的三振出局，卓榮泰竟然可以唾面自乾。

王鴻薇提到，卓榮泰還指責韓國瑜「沒有道義」，難道卓揆不曉得，韓國瑜到24日早上凌晨6時才回到台灣嗎？韓國瑜能在美國處理這個案子嗎？只有24日回到台灣，才能處理這個案子，送出立法院。卓榮泰不過是把韓國瑜當成稻草人，民進黨的陰謀就是經過大罷免後，又要改選立法院長，罷免韓國瑜，這都是民進黨的招數，這時拿韓國瑜出來攻擊，不過就是民進黨政治伎倆跟陰謀。