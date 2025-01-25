批立院下班前送選罷法 卓榮泰：旁門左道 霸凌公務員

行政院昨天傍晚召開臨時院會，通過選罷法覆議案，成為卓榮泰內閣任內第三度提出覆議。卓榮泰今天仍批評在野黨突襲式送案，根本是旁門左道、偷襲，他向立法院表達最大的不滿。

立法院昨天在下班前一刻將選罷法修正案送至行政院，行政院隨即在傍晚5時15分召開臨時院會，在15分鐘內通過覆議案，更批立法院的舉動是居心不良、罔顧道義。是赤裸裸的公開霸凌公務員。

事隔一天，卓榮泰仍在臉書貼文抨擊在野黨。桌榮泰說，昨天經過行政院臨時院會，就「公職人員選舉罷免法」部分條文案的修正，行政院基於憲政機關職權提出覆議。

他強調，覆議是走正道必須要做的事，而不是以旁門左道、用偷襲的方式，竟然在下班前，不顧公務人員正在準備返家過年的前一刻，做出這樣的動作，所以他向立法院表達了最大的不滿。

卓榮泰更說，外界說如果覆議不成功，是三振；其實他面對的，是三個壞球，而且昨天傍晚4時47分立法院的盜壘，行政院已經在5時15分把他刺殺出局。

卓榮泰強調，不論是在球場上也好、或在兩院之間，大家要正正當當、光明磊落地用憲法的規定，用互相尊重的精神，國人才會看到一個正常的國會，我們才會是一個正常的國家。