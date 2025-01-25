卓榮泰對選罷法提覆議 黃國昌怒批綠只剩覆議、釋憲2招

立法院昨天送出選罷法修正案，行政院長卓榮泰表示將提覆議。對此，民眾黨代理主席黃國昌上午受訪表示，民進黨執政只剩提覆議和釋憲這2招，沒別的招了，還批卓榮泰手上握2兆9000億的預算，還不知道怎麼施政，應該知所進退，自己請辭下台。

黃國昌上午和民眾黨議員張志豪、黃瀞瑩、陳宥丞到台北市大同區年貨大街當一日店員，再到到永樂市場前發放紅包袋。針對立法院昨送出選罷法修正案，卓榮泰將提覆議，黃國昌受訪指出，從賴清德總統、卓榮泰上任到現在，一個非常清楚的事實是，民主進步黨的執政交出來的執政成績單，一片蒼白。

他說，人民看到的是，民進黨大概只剩下2招，第1招是提覆議，第2招是聲請憲法法庭解釋「除了覆議，就是釋憲，沒有別的招了」這一次卓榮泰針對公職人員選舉罷免法提出覆議，這已經是卓榮泰內閣3次提出覆議，他呼籲這次覆議，若再遭立法院否決，請卓榮泰自己辭職下台。

黃國昌指出，因為卓榮泰個人的無能、個人的怠惰，除了覆議，也不知道能夠做什麼其他的事情，讓整個國家整體的施政產生重大延滯，手上握的兩兆9000億的預算，還不知道怎麼施政，而且還在行政院成立假訊息散播中心「真的，卓榮泰院長下台，換一個更有能力的」才是台灣之福，才是百姓之福。