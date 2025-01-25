老柯登高一呼 綠民代「信賴」、「信柯」兩樣情

民進黨立院黨團總召柯建銘在21日黨團會議上，對著所有民進黨立委登高一呼，要大家把服務處設成罷免連署站，昨天更加碼說這是「超甲級甲動」，是命令也是請求，但截至目前為止，51位民進黨立委，僅有極少數響應。對比綠委辦公室不分派系，都貼上賴清德總統春聯，「信賴」、「信柯」兩樣情。

民進黨人士表示，賴清德總統日前中常會已定調，勿讓公民運動被貼政黨對抗標籤，這是黨內立委幾乎無人響應，或更精確地說「沒人敢響應」的主因。民進黨立委林岱樺就表示，支持賴清德的指示，尊重公民團體自主性。

除了賴總統態度外，自保心態是另一關鍵。據一位北部綠委轉述，柯建銘日前黨團會議談到大罷免，加碼要所有民進黨公職站出來，所有民代服務處變成罷免連署站，這些在北部沒什麼市場的言論一出，他和另一位北部綠委面面相覷，兩人都認為此策略恐問題不小。

民進黨人士表示，大罷免是「傷敵也會自損」的戰術，多位北部綠委去年初都以相當驚險票數當選，若綠營發起罷免戰，藍營勢必鎖定他們進行報復罷免，藍營第一波鎖定已鎖定吳沛憶、吳思瑤，誰也不想變成第二波鎖定對象，當然不樂見民進黨繼續此路線。

藍營第一波罷免行動將在春節後啟動。「地動刪瑤」罷免吳思瑤團體23日首次在北投開設罷免意向書連署站，擺攤15分鐘內收到30份意向書。據了解，在地藍營基層熱烈響應，且因立院內部攻防短影音流傳廣泛又方便，吳思瑤在立院內的表現更令藍營基層忍受不了。有地方人士說，如果2月1日本屆立院就職滿一年後，第一階段連署正式開跑，會很快過關。

臨近農曆新年，台北街頭人潮湧動，為收集連署的好時機。不過，「地動刪瑤」選擇休兵，罷免團體召集人賴苡任說，這次春節不會有行動，等過完年後才有動作，這段時間讓大家好好休息。