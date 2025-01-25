聽新聞
0:00 / 0:00
在野嗆覆議失敗三振下台 卓榮泰：立院盜壘已刺殺出局
行政院長卓榮泰上午視察高公局行控中心，了解春節假期交通疏運措施，並慰勞辛苦的執勤人員，對於藍白聯手在立法院三讀通過「選罷法」修正加嚴，立法院竟在春節連假前夕才將法案送到行政院，行政院長卓榮泰痛批，居心不良，並將提出覆議。但被在野黨嗆說如果覆議又失敗，卓榮泰形同被三振出局，應該要辭下台。對此卓榮泰提出反擊，面對的是3個壞球沒有三振的問題，且昨天傍晚立法院的盜壘，「我們已經在5時15分把他們刺殺出局，他們已經失敗了」。
卓榮泰表示，「我們希望在球場上也好，在兩院之間也好，大家要正正當當的，光明磊落用憲法的規定，用互相尊重的精神，這樣國人才會看到一個正常的國會，我們才會是一個正常的國家」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言