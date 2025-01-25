在野嗆覆議失敗三振下台 卓榮泰：立院盜壘已刺殺出局

行政院長卓榮泰上午視察高公局行控中心，了解春節假期交通疏運措施，並慰勞辛苦的執勤人員，對於藍白聯手在立法院三讀通過「選罷法」修正加嚴，立法院竟在春節連假前夕才將法案送到行政院，行政院長卓榮泰痛批，居心不良，並將提出覆議。但被在野黨嗆說如果覆議又失敗，卓榮泰形同被三振出局，應該要辭下台。對此卓榮泰提出反擊，面對的是3個壞球沒有三振的問題，且昨天傍晚立法院的盜壘，「我們已經在5時15分把他們刺殺出局，他們已經失敗了」。

卓榮泰表示，「我們希望在球場上也好，在兩院之間也好，大家要正正當當的，光明磊落用憲法的規定，用互相尊重的精神，這樣國人才會看到一個正常的國會，我們才會是一個正常的國家」。 高公局行控中心密切關注春節假期交通狀況。記者曾吉松／攝影 行政院長卓榮泰（右）上午視察高公局行控中心，了解春節假期交通疏運措施，並慰勞辛苦的執勤人員。記者曾吉松／攝影