聽新聞
0:00 / 0:00
在野黨批覆議失敗三振下台 卓榮泰：面對3壞球已將其刺殺
立法院昨於春節連假前夕送出「公職人員選舉罷免法部分條文修正案」連署加嚴版本，行政院召開臨時院會通過覆議案。民眾黨團批，行政院長卓榮泰提出3次覆議，若再被否決就要被三振出局，辭職下台。卓榮泰今天上午視察國道車況受訪表示，他面對的是3個壞球，沒有三振的問題，行政院已經在昨天下午5點15分將其刺殺出局。
立法院去年底修正通過選罷法部分條文，明定罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本等。國民黨團昨在過年前最後一個上班日，發文函請立法院咨請總統公布「選罷法」，立法院議事處於昨天下班前送出。
卓榮泰今受訪表示，昨天經過臨時的院會，對《公職人員選舉罷免法》部分條文案的修正，行政院基於憲政機關的職權提出覆議，這個覆議是一個走正道必須要做的，非常反對這種旁門左道，用偷襲的方式，竟然在下班前不顧公務人員正在整理自己的辦公處所，也在準備返家過年的前一刻，做出這樣的動作，「已向立法院表達了我最大的不滿」。
卓榮泰表示，「他們說如果覆議不成功是三振」，其實他面對的是3個壞球，沒有三振的問題，而且昨天傍晚4點47分立法院的盜壘，行政院已經在5點15分將其刺殺出局，立法院已經失敗了。
他說，希望在球場上也好，在兩院之間也好，大家要正正當當的、光明磊落的，用憲法的規定、用互相尊重的精神，這樣國人才會看到一個正常的國會，才會是一個正常的國家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言