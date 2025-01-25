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在野黨批覆議失敗三振下台 卓榮泰：面對3壞球已將其刺殺

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
行政院長卓榮泰今前往高速公路局交控中心視察國道車況。記者周湘芸／攝影
行政院長卓榮泰今前往高速公路局交控中心視察國道車況。記者周湘芸／攝影

立法院昨於春節連假前夕送出「公職人員選舉罷免法部分條文修正案」連署加嚴版本，行政院召開臨時院會通過覆議案。民眾黨團批，行政院長卓榮泰提出3次覆議，若再被否決就要被三振出局，辭職下台。卓榮泰今天上午視察國道車況受訪表示，他面對的是3個壞球，沒有三振的問題，行政院已經在昨天下午5點15分將其刺殺出局。

立法院去年底修正通過選罷法部分條文，明定罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本等。國民黨團昨在過年前最後一個上班日，發文函請立法院咨請總統公布「選罷法」，立法院議事處於昨天下班前送出。

卓榮泰今受訪表示，昨天經過臨時的院會，對《公職人員選舉罷免法》部分條文案的修正，行政院基於憲政機關的職權提出覆議，這個覆議是一個走正道必須要做的，非常反對這種旁門左道，用偷襲的方式，竟然在下班前不顧公務人員正在整理自己的辦公處所，也在準備返家過年的前一刻，做出這樣的動作，「已向立法院表達了我最大的不滿」。

卓榮泰表示，「他們說如果覆議不成功是三振」，其實他面對的是3個壞球，沒有三振的問題，而且昨天傍晚4點47分立法院的盜壘，行政院已經在5點15分將其刺殺出局，立法院已經失敗了。

他說，希望在球場上也好，在兩院之間也好，大家要正正當當的、光明磊落的，用憲法的規定、用互相尊重的精神，這樣國人才會看到一個正常的國會，才會是一個正常的國家。

覆議案 選罷法

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