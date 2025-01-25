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立院選罷法修正案送政院 卓揆決覆議

聯合報／ 記者李人岳周佑政屈彥辰蔡晉宇張曼蘋／台北報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報資料照片

立法院昨將選罷法修正案送至行政院，政院隨即召開臨時院會，認定窒礙難行，通過覆議案，將呈請總統核可後移請立院覆議。閣揆卓榮泰批評藍白赤裸裸政治算計，民進黨立院團總召柯建銘預估，立院二月三日為覆議案開會。

行政院長卓榮泰說，立法院在春節連假前夕，昨十六時四十七分許匆忙送案至行政院；這是立法院極度不尊重行政院、各部會及基層公務人員，行政院不得不緊急召開臨時院會。他會向立法院長韓國瑜表達高度不滿，未來行政、立法兩院關係如因此受損，立法院須自行負責。

卓榮泰抨擊國民黨和民眾黨，指這完全是非理性的政治算計，只為遂行國眾兩黨政治目的的粗暴行為，為此讓公務員必須加班，赤裸裸霸凌，居心不良、罔顧道義。

總統府發言人郭雅慧表示，總統在收到覆議案後，將於合法合憲前提下，從國家發展與民主價值全盤審慎評估，守護民主自由憲政體制、確保國家持續穩健前行。

藍委李彥秀批評，卓揆不斷製造憲政爭議、製造朝野衝突，更一巴掌打在原本就極脆弱的朝野互信上。民眾黨團總召黃國昌表示，卓揆竟有臉嗆立法院長韓國瑜，儼然把自己當太上皇機關；民眾黨團將再次否決覆議。

卓榮泰 春節 李彥秀 柯建銘 覆議案 選罷法 韓國瑜 黃國昌

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