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行政院又提覆議 許宇甄諷：聘手語翻譯員都沒如此積極
立法院議事處今日於下班前送出連署加嚴的「選罷法」修正案，行政院加開臨時院會，將移請立院覆議。國民黨立委許宇甄表示，行政院長卓榮泰成為「中華民國史的覆議一哥」，聘雇手語翻譯員都沒如此積極，為了政治覆議不擇手段，儼然成為覆議院長。只要不順從卓榮泰的法案、預算，一律提覆議，前無古人，後無來者。
許宇甄說，覆議本該是極為嚴肅的憲政程序，現在卻成了卓榮泰爭權奪利的政治工具，他為了配合民進黨的大罷免，毫不遮掩政治動機，帶頭一起作亂，為台灣民主投下政治原子彈，為台灣民主做了最糟糕的示範。卓榮泰應該為此負起責任，若是覆議失敗，要有肩膀、要有骨氣，應該請辭下台。
許宇甄批評，卓榮泰為了搶下國會主導權，為了守護既得利益者的利益，不僅操弄各種憲政程序，還利用政府資源做惡質宣傳，突顯他不肯正視國會「多數民主」的政治現實。他不願積極溝通解決政治僵局，只想著製造更大的衝突去應對政黨政治，這不是民主國家該有的做法，而是極權政府的下流的作為。
許宇甄指出，選罷法修法要求罷免連署比照總統副總統連署制度，必須附上身分證影本，民調顯示有超過63%的民眾支持，卓榮泰和民進黨卻對此視而不見，就是想為民進黨大罷免掃除障礙，一再提出政治覆議的做法非常可惡。
許宇甄強調，民主制度需要健全的機制來保護，而不是任由罷免被濫用。新版本的選罷法可以防止偽造連署、死亡連署的情況發生，也可以減少行政作業負擔，更可避免罷免制度成為少數人政治報復的工具。請賴清德卓榮泰理性、務實面對選罷法的修法，讓罷免制度能回歸常軌運作，不要讓死人連署、抄襲名冊等荒謬現象再發生，重塑台灣民主根基。
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