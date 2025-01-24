政院提選罷法覆議 藍批何來窒礙難行、白指將否決

行政院今天對攸關罷免連署附身分證影本的選罷法修正條文提覆議。國民黨團書記長林思銘表示，選罷法連署加嚴修法，何來窒礙難行；民眾黨團指出，奉陪到底，將否決覆議。

立法院會去年底三讀通過修正公職人員選舉罷免法部分條文，明定罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；立法院今天下午送出選罷法連署加嚴版本，行政院考量修正條文有窒礙難行之處，傍晚召開臨時院會通過覆議案，將依規定呈請總統核可後，在法定期間內移請立法院覆議。

國民黨團書記長林思銘回應中央社記者詢問時說，選罷法連署加嚴修法，何來窒礙難行，行政院不要什麼案子都要提覆議，豈有此理；行政院長卓榮泰任內，動不動就提覆議、無意義。

民眾黨立法院黨團晚間透過聲明指出，卓榮泰擔任行政院長一年來就提3次覆議，其中有2次已遭否決，從國會改革法案到憲法訴訟法，再到現在的公職人員選舉罷免法，行政院一句「窒礙難行」就開始耍賴提覆議。

民眾黨團抨擊，民進黨口口聲聲說是捍衛民主民權，但濫提覆議自打臉，甚至不惜勞師動眾，使行政、立法兩院公務人員無法好好過年，必須加班處理覆議案；行政院搞獨裁濫提覆議，民眾黨團絕對奉陪到底，卓榮泰應接受結果，3次覆議就形同三振出局，該請辭下台。

民眾黨團總召黃國昌晚間也透過聲明指出，卓榮泰毫無民意基礎，竟還有臉嗆立法院長韓國瑜，稱「未來行政、立法兩院關係如因此受損，立法院必須自行負責」，行政院儼然把自己當成太上皇機關。

黃國昌表示，民眾黨團的立場很清楚，將再次否決覆議，後續將遵照議事程序進行。

立法院對於行政院提出的覆議案，應於送達15日內作成決議，因立院已休會，依照憲法增修條文規定，休會期間，立院應於7日內自行集會，並於開議15日內作成決議。