民眾黨：卓榮泰成為中華民國史上最愛覆議的行政院長

立法院會去年底三讀通過修正選舉罷免法部分條文，行政院今開臨時院會通過覆議案，將依規定呈請總統核可後，在法定期間內移請立法院覆議。民眾黨立院黨團表示，行政院長卓榮泰果然如他們預言，成為中華民國史上最愛覆議的行政院長、也是「恥」度最無下限的院長。

民眾黨團表示，行政院把覆議案當自助餐，卓榮泰果然如台灣民眾黨立院黨團預言，成為中華民國史上最愛覆議的行政院長、也是「恥」度最無下限的院長，加上這次覆議，卓榮泰任內已提出三次覆議，若再被否決，卓榮泰形同被三振出局，該為自己錯估情勢、激發朝野對立，請辭下台。

民眾黨團指出，自民國37年以來，32任行政院長、含3任代理，共提出15次覆議，卓榮泰任院長這一年就提3次，當中有2次已遭否決，從國會改革法案到憲法訴訟法，再到現在的「公職人員選舉罷免法」，行政院一句「窒礙難行」就開始耍賴提覆議，如今連立法院修法將選罷法連署門檻「核實」，比照總統副總統連署辦理，竟也要提覆議。

民眾黨團說，民進黨濫提覆議自打臉，不惜勞師動眾，可能讓行政、立法兩院公務人員無法好好過年，必須加班處理覆議案，已是民怨沖天。民眾黨團絕對奉陪到底，也請行政院長接受民主結果，「覆議再失敗，就下台！」

「不甩民意、只會覆議的卓榮泰。」民眾黨團總召黃國昌也說，這已是卓榮泰上任短短8個月第三次覆議，即便前二次的覆議都被否決，臉皮極厚的卓榮泰沒有負起任何政治責任，繼續賴在官位上、悖離民意所向，儼然把自己當成太上皇機關。

黃國昌強調，民眾黨黨團的立場很清楚，將再次否決覆議，後續將遵照議事程序進行。