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政院將對選罷法提覆議 總統府：合法合憲下審慎評估
行政院今召開臨時院會通過選罷法覆議案，將依法呈請總統核可後在法定期間內移請立法院覆議。總統府發言人郭雅慧表示，總統在收到覆議案後，將於合法合憲前提下，從國家發展與民主價值全盤審慎評估。
立法院今將選罷法部分修正條文案斯送至行政院，行政院隨即召開臨時院會，政院宣布，考量修正條文有窒礙難行之處，臨時院會通過覆議案，將依憲法增修條文規定，呈請總統核可後在法定期間內移請立法院覆議。閣揆卓榮泰批評立法院，在農曆年前送出法案，是赤裸裸的政治算計，極度不尊重行政院。
郭雅慧表示，行政院於今日呈報總統，對於立法院三讀通過修正選罷法部分條文案，考量修正條文有窒礙難行之處，擬依憲法增修條文規定，移請立法院覆議。總統在收到覆議案後，將於合法合憲前提下，從國家發展與民主價值全盤審慎評估，以守護民主自由憲政體制、確保國家持續穩健前行。
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