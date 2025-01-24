吳思瑤：立院年前送出選罷法 只有詭計沒有道義

立法院去年12月20日三讀「公職人員選舉罷免法」部分條文修正案，並在今天將三讀條文送出至政院，行政院則確定提出覆議。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，立院挑在年假前最後上班日下午四時四十七分送出「選罷法」，很會挑時間，很不講武德，只有詭計沒有道義。立院同一天三讀通過的法案，竟然可以分三批送出，國民黨是在切香腸還是擠牙膏？

吳思瑤指出，「選罷法」被國民黨硬生生綁架了整整一個月，而「財劃法」繼續被當肉票，還不知道要被拖到何時。在年假下班前一刻送案給行政院及總統府，就是刻意讓執政黨措手不及，在年假期間難以進行各項救濟措施。

吳思瑤說，藍白不演了，一切都是國民黨的政治盤算，立法院自我閹割自我踐踏，完全配合國民黨的一黨之私，立法院長韓國瑜、國民黨立院黨團總召傅崐萁沆瀣一氣，議事中立是狗屁，兒民眾黨不作聲暗支持，就是反民主的共犯

吳思瑤表示，藍白惡修「選罷法」，沒收的不只是人民權利，更沒收了立院的民主，藍白執意當全民公敵，註定踢到鐵板，得不償失。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，行政院依照憲法增修條文第二條第二款辦理，請立院召集臨時會處理覆議案，覆議案會在2月2日送回立法院。算一算，立法院會在2月3日、大年初六，為覆議案開會，「開工大吉，罷免大吉」。