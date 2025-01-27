竹東槍擊案 1嫌返台投案

新竹縣三環幫北興路堂口廿四日疑幫派內鬥尋仇，幫中大老劉憲治身中兩槍、手掌遭剁慘死，另有五人受傷；五名嫌犯行凶後逃逸，其中一人已搭機離台，疑不堪壓力昨返台投案，入境桃園機場立即被警方帶回偵詢，其餘四人仍在逃。

地方人士指出，劉憲治疑是惹到幫內新興勢力，遭對方五名成員持槍尋仇，雙方原打算在北興路的堂口談判，不知為何爆衝突，直接扭打火併，造成一死五傷。

警方調查，五名嫌犯作案後開車從竹東一路逃往新竹市，隨後棄車於經國大橋下，由另一輛黑色賓士轎車接應，接著一部分成員搭機離台，另一部分藏匿於新竹地區一帶。

事發後親友對劉憲治為何遭人持刀槍尋仇，都低調表示「不清楚」，但一名地方人士透露，疑似因三環幫新興勢力成員在新竹開設賭場，劉憲治不滿這些年輕人未知會，有利益上衝突，帶人砸場、掀賭桌，作風強悍反惹來殺機。

據了解，昨天回台投案嫌犯為三環幫成員，非直屬阿治派下，案發後飛往港澳地區，連日來在警方策動及幫內壓力下，選擇回台投案；他搭機前與警方專案小組取得聯繫，表明願意配合偵辦，警方昨晚持拘票在桃園機場入境處逮人，帶回釐清案情中。

檢警也掌握其他四名嫌犯身分及動向，持續追緝中。此案源自三環幫內新興勢力崛起引發的內鬥，幫派大老身亡，據警方掌握「幫內現在都按兵不動，沒有報復計畫」。

劉憲治告別式定在農曆年後國曆二月四日舉行，地點在鄰近竹東轉運站的重劃區空地道路上，靈堂由三環幫自己人負責，已開始搭設棚架，預料會有各地幫派角頭派人出席弔唁，警方已展開蒐證約制。