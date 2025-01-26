獨／竹東三環幫遭掃射釀1死5傷…傳為內鬥、歹徒有意投案？警方回應了

竹東三環幫北興路堂口前天遭人持刀槍尋仇，造成1死5傷慘劇，人稱「阿治」的幫內大佬劉憲治更身中2槍、手掌遭剁慘死，檢警仍在追緝5名歹徒行蹤，不過地方卻傳聞行凶者並非外來幫派所為，反而是三環幫內新興勢力崛起「幫內現在都按兵不動，沒有報復計畫」。

據了解，其中一名歹徒是三環幫成員，但並非直屬阿治派下，傳出有意在今晚向警方投案，因此警方也高度戒備。對此竹東警分局偵查隊長李建慶回應「現在全案由檢察官指揮偵辦中，偵查不公開，但警方有掌握相關情資，會積極調查」。

劉憲治告別式已定在農曆年後的國曆2月4日舉行，地點就選在鄰近竹東轉運站的重劃區空地道路上，告別式靈堂由三環幫自己人全權負責，已經開始搭設棚架，預料屆時全新竹各幫派派系角頭，都會派人出席弔唁，告別式場地預估可容納上千人。

親友對於劉憲治為何會遭人持刀槍尋仇，低調表示「不清楚」。不過根據地方人士說法，疑似是因三環幫新興勢力成員在新竹開設賭場，劉憲治不滿這些年輕人未知會，有利益上的衝突，因此帶人砸場、掀賭桌，沒想到惹來殺機。