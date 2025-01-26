劉憲治獄中獲指點 開公司洗白

新竹縣竹東鎮三環幫要角劉憲治斷掌中彈身亡，他因傷害致死、詐欺等罪進出監牢十餘年，並在獄中結識因食安、詐欺入獄的某大財團董事長，重返社會後洗白成為科技公司總經理，但他曾酒後失控掌摑派出所長，丟了當老大的機會；另名遭鎖定綽號「筍菇」的劉姓男子，則是竹東知名直播主。

地方人士指出，劉憲治是竹東三環幫的二把手，過去從事詐賭、仙人跳騙局、恐嚇取財及鬥毆，十九年來不斷進出牢獄。劉憲治在獄中受到某大財團董事長指點經商之道，多年來苦讀各類商業書籍、雜誌，也因他在獄中竭力保護該名董事長，出獄後獲得億元資金援助，成功洗白成科技公司總經理。

地方人士透露，劉憲治出獄後仍從事電信詐騙、賭博事業，道上弟兄都稱他為「阿治」，屬於三環幫的另一股新生勢力，後來因做電信詐騙賺了不少錢，吸引不少小弟跟隨，劉憲治二○二一年辭任科技公司總經理後，到中國自創公司，不過因公司倒閉，賠了約三千多萬人民幣，去年下半年才返台。

地方人士更指出，劉憲治擔任科技公司總經理時，出席竹東地方仕紳聚會喝醉，當時一位派出所所長敬酒時因沒有正眼看他，竟然遭他當場打了一巴掌，事後酒醒趕緊賠償一大筆和解金，這才私了恩怨。而原本他有機會當上老大，但因為酒後作風「大形」（指行為舉止大小聲）常與人起糾紛，且幫派長輩有意見，因此一直屈居於二把手。

不僅如此，劉憲治更曾涉入轟動一時的竹東少年林寶文命案，二○○九年一月二十日，有黑幫背景的鍾仕綺，夥同沈羽晨、彭姓少年及彭俊源、梁智豪，將十八歲高二生林寶文凌虐致死，並棄屍防空洞企圖湮滅證據，事後更找來鄭姓少年頂罪，當時該命案爆出後震驚社會，而劉憲治當時因為幫忙棄屍，也遭到判刑。