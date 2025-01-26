劉憲治斷掌中彈亡 疑賭場尋仇

竹東三環幫堂口遭槍擊釀一死五傷，疑因劉憲治與其他幫派成員有賭場利益糾紛遭尋仇，行凶五名歹徒目標明確，現場雖有六人，僅劉憲治及吳姓男子中槍，其餘四人僅受刀傷，懷疑是外來幫派所為，警方緝凶並嚴防幫派間報復。

據了解，劉憲治雖非三環幫幫主，但因經營「電子科技公司」有成，旗下收了許多小弟，還經營電信詐騙、賭博等事業，收入相當可觀，成為三環幫重要資金來源之一，讓他晉升為三環幫重要幹部。

地方人士指出，三環幫勢力雄厚，把持竹東地方深入各行各業，在地方上都以「竹東公司」稱呼三環幫，過去主要以收保護費為業，後來企業化經營，幫內階級、分工嚴明、多角化經營，尤其葬儀業務規模，更是竹東鎮上數一數二，外來幫派勢力難以插手。

知情人士透露，劉憲治為人雖海派，但因酒後常失態，得罪不少人，更傳出到其他幫派賭場掀人賭桌，恐因此惹殺機，更因賭場利益喬不攏，因而被盯上槍殺，還在倒地後被砍下手掌，似要報復他掀人賭桌的行為。

傳出三環幫已鎖定是哪個幫派所為，警方同時也接獲相關情資，但究竟是由哪個幫派老大下令，以及行凶幾人身分為何，警方仍未下定論，不過警方高度戒備，就怕後續進一步發生幫派間尋仇報復。

為釐清劉憲治死因，檢警昨偕同法醫解剖遺體，且因子彈體積小，進入人體後可能卡在體內，還出動Ｘ光車確認中彈位置，並拿來事發時劉憲治所穿衣物，以破洞位置比對分析彈道，要確認他的傷勢是否與現場跡證吻合。