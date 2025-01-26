無法境管 竹東槍擊案5嫌在逃

新竹縣竹東鎮鬧區北興路前天下午發生槍擊命案，竹東三環幫堂口遭五名蒙面歹徒持刀槍尋仇，三環幫重要幹部「阿治」劉憲治身中二槍及多處刀傷送醫不治，另有五人受傷。警方循線前天深夜在新竹市經國大橋下尋獲作案車輛，五嫌仍在逃，警方下令全面搜捕。

警方調查，行凶五人前天下午四點五十分左右，共乘一輛白色自小客車到北興路上的飲料賣場，一行人蒙面下車後直接衝上二樓尋仇，當時劉憲治（五十一歲）正與三環幫幾名成員及友人等六人在二樓堂口泡茶間聊天，見來者不善，當場爆發扭打衝突。

過程中，劉憲治疑似為奪刀，雙手被砍「刀刀見骨」，隨後更被開槍擊中左腋下及左大腿，倒地後還被歹徒持開山刀將他的右手掌剁下，被發現時倒臥在泡茶間門口。當時在場綽號「筍菇」的吳姓男子（五十二歲）因背對樓梯來不及閃躲，同樣遭開二槍擊中左腹及背部，身上也有多處刀傷，送醫撿回一命。

現場還有四名男子分受刀傷，分別是五十歲陳姓男子、四十九歲曾姓男子、四十一歲曾姓男子及四十九歲的陳姓男子，傷勢幾乎集中在腿部，歹徒似乎為了限制對方幾個人的行動，因此都往小腿及腳踝砍去。

歹徒作案過程不到五分鐘，隨後駕車逃逸，並往新竹市方向逃竄，逃亡途中更刻意避開幹道，先繞經竹東堤防外的水資路，隨後又經台六十八線快速道路到新竹市經國大橋，車輛棄置於橋下農地旁。

因經國大橋下位處偏僻，沿途監視器不密集，警方研判歹徒早已規畫逃亡路線，利用小路製造斷點，棄車後不排除變裝再由他人接應離開。

警方雖已鎖定情資掌握行凶幾人可能身分，但因無法肯定身分，導致無法境管防止幾人逃往境外。除刑事局長周幼偉南下坐鎮指揮，新竹縣市警方前晚開始「全面搜捕」查緝轄區特定場所，並在重要道路設路檢點，甚至出動憲兵，希望在最短時間內破案，研判歹徒應仍藏匿於新竹。