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獨／竹東黑幫「筍菇」遭鎖定 斜槓背景曝光！竟是知名吃播網紅

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獨／竹東黑幫「筍菇」遭鎖定 斜槓背景曝光！竟是知名吃播網紅

聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣竹東鎮昨發生黑幫尋仇槍擊重大刑案。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣竹東鎮昨發生黑幫尋仇槍擊重大刑案。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣竹東三環幫位於北興路的堂口昨下午遭5名蒙面歹徒持槍尋仇掃射，造成三環幫要角劉憲治身中2槍不治；另有52歲綽號「筍菇」的吳姓男子左腹、背部中槍，道上兄弟直言凶手就是鎖定2人而來，重傷的筍菇「斜槓」背景也曝光，是竹東知名的吃播網紅。

地方人士表示，被開2槍打死的劉憲治在地方上為人海派，道上弟兄都稱他為「阿治」，屬於三環幫的另一股新生勢力，後來因做電信詐騙賺了不少錢，吸引不少小弟跟隨，原本他有機會當上老大，但因為酒後作風「大形」、常與人起糾紛，幫派長輩「有意見」，因此一直屈居於二把手，不過這並非是歹徒行凶動機，可能是因為賭場糾紛，才會惹來殺身之禍。

另外一名中槍的52歲「筍菇」同樣是活躍成員之一，地方上兄弟都叫他「筍菇哥」，被蒙面歹徒對著他開2槍，造成左腹、背部槍傷，同時也被開山刀砍中左手及大腿，案發當時道上一度傳出他殞命消息，不過經送醫輸血搶救後撿回一命。

「筍菇」經常用客家話開直播介紹竹東在地美食，是當地有名的「吃播網紅」，他也會拍攝關於客家題材和文史相關的介紹影片，今年1月15日他才拍攝介紹竹東「豬媽寮」的歷史，1941年代竹東因林業發展興盛，人潮聚集，位於竹東鎮榮華里的紅燈戶因而興起，也因為旁邊有1個賣小豬的店面而得名「豬媽寮」。

「筍菇」拍攝的題材還包括介紹竹東第一大傳統市場內的美食、戲曲公園、信義停車場等，他也自曝小時候因長癩痢頭，都會到老竹東蛇店喝一碗蛇湯解毒，但因為時代變遷，老竹東蛇店現在已變成點心店。

「筍菇」經常用客家話開直播介紹竹東在地美食，是當地有名的「吃播網紅」，他也會拍攝關於客家題材和文史相關的介紹影片。圖／取自本人粉絲頁
「筍菇」經常用客家話開直播介紹竹東在地美食，是當地有名的「吃播網紅」，他也會拍攝關於客家題材和文史相關的介紹影片。圖／取自本人粉絲頁
「筍菇」經常用客家話開直播介紹竹東在地美食，是當地有名的「吃播網紅」，他也會拍攝關於客家題材和文史相關的介紹影片。圖／取自本人粉絲頁
「筍菇」經常用客家話開直播介紹竹東在地美食，是當地有名的「吃播網紅」，他也會拍攝關於客家題材和文史相關的介紹影片。圖／取自本人粉絲頁
「筍菇」拍攝的題材還包括介紹竹東第一大傳統市場內的美食、戲曲公園、信義停車場等，他也自曝小時候因長癩痢頭，都會到老竹東蛇店喝一碗蛇湯解毒。圖／取自本人粉絲頁
「筍菇」拍攝的題材還包括介紹竹東第一大傳統市場內的美食、戲曲公園、信義停車場等，他也自曝小時候因長癩痢頭，都會到老竹東蛇店喝一碗蛇湯解毒。圖／取自本人粉絲頁
竹東槍擊案中，另名中槍的52歲「筍菇」同樣是活躍成員之一，地方上兄弟都叫他「筍菇哥」。圖／取自本人粉絲頁
竹東槍擊案中，另名中槍的52歲「筍菇」同樣是活躍成員之一，地方上兄弟都叫他「筍菇哥」。圖／取自本人粉絲頁

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