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竹東槍擊案！男切水果聞槍響想逃命竟遇嫌犯 遭砍多刀受傷

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹即時報導
竹東三環幫堂口遭歹徒持槍上門尋仇。記者巫鴻瑋／攝影
竹東三環幫堂口遭歹徒持槍上門尋仇。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣竹東鎮三環幫堂口遭5名歹徒持刀槍闖入尋仇，包含三環幫大佬劉憲治等6人遭開多槍或中刀，過程中其中一名成員在小廚房水果，聽見打鬥聲、槍響原本也想逃，沒想到剛探出頭就被歹徒撞上，當場撞在刀口上，遭砍傷倒臥在廚房門口。

據了解，昨下午4點50分5名蒙面歹徒持開山刀及槍支上門尋仇時，劉憲治正與友人及三環幫成員們等5人泡茶聊天，事發當下劉憲治就坐在沙發上，歹徒從1樓衝上來後，看見劉憲治後隨即二話不說拿刀揮砍，雙方在茶几周圍扭打，過程中劉憲治中彈倒地。

因為事發突然，現場泡茶的5人根本來不及反應，紛紛中槍或中刀，唯獨事發當下還有一名男子在2樓小廚房切水果，聽見泡茶區的打鬥及槍響正準備逃下樓，沒想到被歹徒撞個正著，身上也被砍多刀，不過雖負傷仍意識清醒。

地方人士指出，劉憲治可能是因賭博利益糾紛惹上殺機，歹徒衝著「阿治」劉憲治及在場的另名綽號「筍菇」的吳姓男子而來，因此2人身上都不僅身中2槍，同時也有多處刀傷，劉憲治更疑似在中槍倒地後，被歹徒持開山刀剁下右手掌。

廚房 新竹 水果

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