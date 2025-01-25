快訊

姚慧珍曝劉寶傑4不原則 18年來「與世隔絕」：王寶釧都活得比他有色彩

幸運兒是你嗎？到7-11吃喝 2人中統一發票千萬大獎

台中知名飯店疑集體食物中毒 逾15人上吐下瀉塞爆急診

聽新聞
0:00 / 0:00

竹東黑幫董座遭槍擊今解剖 竹檢出動X光勘驗車掃瞄比對釐清死因

聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋／新竹即時報導
檢警指出，為釐清死者確切死因，今天下午2時偕同法醫進行解剖，因子彈體積小，進入人體後容易卡在體內，法醫研究所也出動X光車釐清死者中彈位置。記者黃羿馨／攝影
檢警指出，為釐清死者確切死因，今天下午2時偕同法醫進行解剖，因子彈體積小，進入人體後容易卡在體內，法醫研究所也出動X光車釐清死者中彈位置。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹東三環幫位於北興路的堂口昨下午遭5名蒙面歹徒持槍尋仇掃射，造成三環幫要角劉憲治身中2槍不治。檢警今下午2時許解剖劉憲治釐清死因，法醫研究所也出動X光車，比對死者中彈位置和彈道釐清死因。

新竹縣警察局今天召開記者會說明案件進度，刑事警察大隊大隊長李奇勳指出，5名身分不明男子，昨天蒙面到竹東鎮某堂口行凶，造成51歲劉姓男子死亡、吳姓男子重傷，其餘4名被害人受刀傷，已找到涉案的白色車輛，案件已報請新竹地檢署指揮偵辦。

檢警今相驗，劉憲治左側後背、大腿等中槍，手肘、手腕處傷勢深可見骨，右手掌手腕處開放性骨折，初步研判是劉憲治轉身逃跑時，從後背至少被開2槍，雙手疑似在防禦跟企圖奪刀下所造成的傷勢。

檢警指出，為釐清死者確切死因，今天下午2時偕同法醫進行解剖，因子彈體積小，進入人體後容易卡在體內，法醫研究所也出動X光車，透過拍攝X光片能快速找到子彈，有助釐清死者中彈位置、子彈有無貫穿等，同時也與案發現場跡證比對是否吻合。

檢警指出，為釐清死者確切死因，今天下午2時偕同法醫進行解剖，因子彈體積小，進入人體後容易卡在體內，法醫研究所也出動X光車釐清死者中彈位置。記者黃羿馨／攝影
檢警指出，為釐清死者確切死因，今天下午2時偕同法醫進行解剖，因子彈體積小，進入人體後容易卡在體內，法醫研究所也出動X光車釐清死者中彈位置。記者黃羿馨／攝影

幫派 新竹 槍擊 警察 黑道

延伸閱讀

獨／竹東遭狙殺黑幫董座背中2槍、刀刀見骨 豪賭「穩賺不賠」恩怨曝

影／竹東槍擊5嫌有備而來…逃逸畫面曝光！棄車在竹市經國大橋下

竹東三環幫遭掃射1死1命危 道上兄弟：衝著阿治、筍菇來

影／無法境管！竹東槍擊5煞全跑了 警方懷疑還藏匿在新竹

相關新聞

竹東槍擊案！男切水果聞槍響想逃命竟遇嫌犯 遭砍多刀受傷

新竹縣竹東鎮三環幫堂口遭5名歹徒持刀槍闖入尋仇，包含三環幫大佬劉憲治等6人遭開多槍或中刀，過程中其中一名成員在小廚房切水...

竹東黑幫董座遭槍擊今解剖 竹檢出動X光勘驗車掃瞄比對釐清死因

新竹縣竹東三環幫位於北興路的堂口昨下午遭5名蒙面歹徒持槍尋仇掃射，造成三環幫要角劉憲治身中2槍不治。檢警今下午2時許解剖...

獨／竹東遭狙殺黑幫董座背中2槍、刀刀見骨 豪賭「穩賺不賠」恩怨曝

新竹縣竹東三環幫位於北興路的堂口昨下午遭5名蒙面歹徒持槍尋仇掃射，造成三環幫老大劉憲治身中2槍不治。黑幫分子透露，劉憲治...

影／竹東槍擊5嫌有備而來…逃逸畫面曝光！棄車在竹市經國大橋下

竹東三環幫位於北興路的堂口昨下午遭5名蒙面歹徒持槍尋仇掃射，造成三環幫老大劉憲治身中2槍不治，歹徒前後犯案僅5分鐘，隨後...

竹東三環幫遭掃射1死1命危 道上兄弟：衝著阿治、筍菇來

竹東三環幫位於北興路的堂口昨下午遭5名蒙面歹徒持槍尋仇掃射，造成三環幫老大劉憲治身中2槍不治，道上兄弟透露已經掌握是哪個...

獨／竹東遭狙殺黑幫董座曾掌摑警所長 「大財團董座」獄友教他經商

新竹縣竹東鎮昨5男蒙面共乘白色轎車，前往北興路二段三環幫堂口掃射，三環幫要角劉憲治斷掌中彈身亡。劉憲治在獄中受高人指點，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。