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竹東黑幫董座遭槍擊今解剖 竹檢出動X光勘驗車掃瞄比對釐清死因
新竹縣竹東三環幫位於北興路的堂口昨下午遭5名蒙面歹徒持槍尋仇掃射，造成三環幫要角劉憲治身中2槍不治。檢警今下午2時許解剖劉憲治釐清死因，法醫研究所也出動X光車，比對死者中彈位置和彈道釐清死因。
新竹縣警察局今天召開記者會說明案件進度，刑事警察大隊大隊長李奇勳指出，5名身分不明男子，昨天蒙面到竹東鎮某堂口行凶，造成51歲劉姓男子死亡、吳姓男子重傷，其餘4名被害人受刀傷，已找到涉案的白色車輛，案件已報請新竹地檢署指揮偵辦。
檢警今相驗，劉憲治左側後背、大腿等中槍，手肘、手腕處傷勢深可見骨，右手掌手腕處開放性骨折，初步研判是劉憲治轉身逃跑時，從後背至少被開2槍，雙手疑似在防禦跟企圖奪刀下所造成的傷勢。
檢警指出，為釐清死者確切死因，今天下午2時偕同法醫進行解剖，因子彈體積小，進入人體後容易卡在體內，法醫研究所也出動X光車，透過拍攝X光片能快速找到子彈，有助釐清死者中彈位置、子彈有無貫穿等，同時也與案發現場跡證比對是否吻合。
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