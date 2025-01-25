獨／竹東遭狙殺黑幫董座背中2槍、刀刀見骨 豪賭「穩賺不賠」恩怨曝

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聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣竹東三環幫位於北興路的堂口昨下午遭5名蒙面歹徒持槍尋仇掃射，造成三環幫老大劉憲治身中2槍不治。圖／報系資料照
新竹縣竹東三環幫位於北興路的堂口昨下午遭5名蒙面歹徒持槍尋仇掃射，造成三環幫老大劉憲治身中2槍不治。圖／報系資料照

新竹縣竹東三環幫位於北興路的堂口昨下午遭5名蒙面歹徒持槍尋仇掃射，造成三環幫老大劉憲治身中2槍不治。黑幫分子透露，劉憲治屢掀人賭場遭記仇，霸道的行事風格道上已積怨已久，不排除是「賭債引起的糾紛」。

檢警今相驗，劉憲治左側後背、大腿等中槍，手肘、手腕處傷勢深可見骨，右手掌手腕處開放性骨折，初步研判是劉憲治轉身逃跑時，從後背至少被開2槍，雙手疑似在防禦跟企圖奪刀下所造成的傷勢。

黑幫分子爆料，劉憲治很愛賭博，先前他在桃園、中壢一帶都帶著百萬現金到賭場豪賭，如果賭贏了錢，他要全部帶走，如果全輸光了，他便會佯裝離開，接著叫外面埋伏的小弟砸場子把錢搶回來，就這樣做著「穩賺不賠」的生意，道上兄弟即使不爽，但也恐懼他的勢力作罷。

黑幫分子說，劉憲治驕傲自大、行事狠戾霸道，其位於北興路二段的堂口以前就被散彈槍掃過「警告」，但劉憲治依舊不怕，身邊也請來保鑣保護，也許是疏忽大意才會造成這樣的局面。

由於劉憲治當場就失去生命跡象，但仍被送醫搶救，至於劉憲治真正的死因為何？體內是否還有其他子彈等？檢方將在今天下午解剖時逐一釐清。

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