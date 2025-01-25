影／竹東槍擊5嫌有備而來…逃逸畫面曝光！棄車在竹市經國大橋下

竹東三環幫位於北興路的堂口昨下午遭5名蒙面歹徒持槍尋仇掃射，造成三環幫老大劉憲治身中2槍不治，歹徒前後犯案僅5分鐘，隨後搭白色自小客車逃往新竹市方向，監視器拍下車輛逃亡路線，警方循線在新竹市經國大橋下發現歹徒將車輛棄置路旁。

據了解，昨下午4點50分左右，5名歹徒有備而來，不僅準備開山刀，更持槍，闖入三環幫堂口泡茶間，直接對著在現場泡茶聊天的大佬劉憲治開槍，過程中雙方一度發生打鬥，劉憲治疑似為了擋刀，雙手全是刀傷，更在中槍倒地後遭歹徒砍下右手掌。

行凶過程不到5分鐘，隨後歹徒又駕車逃往新竹市方向，而逃亡過程中，車輛行蹤一度被竹東鎮水資路上的監視器拍下，歹徒可能是沿著台68線逃亡，隨後在經國大橋下將車輛棄置於路旁，並將車上凶器、物品全部帶走，利用該地位處偏僻優勢，製造監視器斷點，試圖影響警方追緝。