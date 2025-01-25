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竹東三環幫遭掃射1死1命危 道上兄弟：衝著阿治、筍蛄來

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹即時報導
竹東鎮北興路飲料批發店面遭蒙面歹徒持槍尋仇。記者巫鴻瑋／攝影
竹東鎮北興路飲料批發店面遭蒙面歹徒持槍尋仇。記者巫鴻瑋／攝影

竹東三環幫位於北興路的堂口昨下午遭5名蒙面歹徒持槍尋仇掃射，造成三環幫老大劉憲治身中2槍不治，道上兄弟透露已經掌握是哪個幫派犯下此案，直言歹徒行凶目標明確「歹徒就是衝著阿治和筍蛄而來，開槍殺人意圖明顯」應為利益糾紛惹來殺機。

竹東地方人士表示，被開2槍打死的劉憲治在地方上為人海派，道上弟兄都稱他為「阿治」，屬於三環幫中生代重要幹部，但因為酒後作風「大形」，因此常與人起糾紛，不過並非是歹徒行凶動機，可能是因為賭場利益糾紛，才會惹來殺身之禍。

另外一名中槍的52歲吳姓男子同樣是活躍成員之一，地方上兄弟都叫他「筍蛄」，被蒙面歹徒對著他開2槍，造成左腹、背部槍傷，同時也被開山刀砍中左手及大腿，不過送醫撿回一命。

道上兄弟表示，三環幫在竹東地方上都是稱呼「竹東公司」，因為近年兄弟活動已經擺脫以往逞凶鬥狠的打打殺殺，而是發展出企業化經營，公司制度化經營伸入竹東各行各業，尤其禮儀服務最廣為人知，但劉憲治是負責「電子科技公司」的業務，收入頗豐，旗下收了不少小弟。

除了劉憲治與吳姓男子中槍外，其餘4名傷者都僅受刀傷，包含49歲陳姓男子左腿、腳踝刀傷，41歲曾姓男子左手、左腳、臉及頭部刀傷，49歲曾姓男子雙腿、左肩、背部刀傷、到院後插管，49歲陳姓男性、左腿及腳踝刀傷。

幫派 新竹 槍擊 老大

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