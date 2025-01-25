獨／竹東遭狙殺黑幫董座曾掌摑警所長 「大財團董座」獄友教他經商

新竹縣竹東鎮昨5男蒙面共乘白色轎車，前往北興路二段三環幫堂口掃射，三環幫要角劉憲治斷掌中彈身亡。劉憲治在獄中受高人指點，重返社會後洗白成為科技公司總經理，但他作風十分囂張，曾酒後動手掌摑派出所所長，而他獄友也曝光，就是現某大財團董事長。

地方人士指出，劉憲治是竹東「三環幫」的二把手，過去從事詐賭、仙人跳騙局、恐嚇取財及鬥毆，19年來不斷進出牢獄，而劉憲治在獄中因受到「貴人」某大財團董事長指點，多年來苦讀各類商業書籍、雜誌。

劉憲治經多年苦讀重回社會後，2020年擔任上櫃科技公司總經理，並於2021年2月1日辭任。地方人士透露，劉憲治出獄後仍然從事「灰色地帶」的產業，並從事電信詐騙、賭博等，辭任科技公司總經理後，到中國大陸自創公司，不過因為公司倒閉，賠了約3000多萬人民幣，去年下半年才返台。

地方人士更指出，劉憲治擔任科技公司總經理時，出席竹東地方仕紳餐敘喝得酩酊大醉，當時一位派出所所長敬酒時因沒有正眼看他，竟然遭他當場打了一巴掌，事後酒醒趕緊賠償一大筆「和解金」，這才私了恩怨。也因劉憲治個性囂張、驕傲自大，但如今遭人尋仇，「真的不意外」。

不僅如此，劉憲治更曾涉入轟動一時的竹東少年林寶文命案，2009年1月21日，有黑幫背景的鍾仕綺，夥同沈羽晨、彭姓少年及彭俊源、梁智豪，將18歲高二生林寶文凌虐致死，並棄屍防空洞企圖湮滅證據，事後更找來鄭姓少年頂罪，當時該命案爆出後震驚社會，而劉憲治當時因為幫忙棄屍，也遭到判刑。

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