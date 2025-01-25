影／無法境管！竹東槍擊5煞全跑了 警方懷疑還藏匿在新竹

新竹縣竹東鎮鬧區昨傍晚爆發黑幫尋仇槍擊案，5名作案凶嫌開槍殺人後乘車逃逸，逃往新竹市，警方今凌晨在新竹市經國大橋下找到作案車輛，但嫌犯全跑了，車上也未丟棄作案凶器，警方懷疑他們由人接應，仍藏匿在新竹地區。

新竹縣刑警大隊長李奇勳今上午10點在新竹縣警察局召開記者會，說明整起事件造成1死、5傷，而警方掌握5名蒙面犯嫌行凶，作案過程不到5分鐘，隨後共乘白色自小客車逃逸，現場被害人2人中槍、4人僅刀傷。

據了解，嫌犯在昨天下午5時許左右犯案後，隨後搭乘白色自小客車直奔台68線竹東交流道上快速道路逃亡，時速破百公里、不到10分鐘就狂飆到新竹市的科園交流道下匝道，並直接從經國大橋通往千甲里的匝道下橋，隨後將車輛丟棄在橋下周邊農地旁。

5名犯嫌犯案後疑似又由人接應，並且各自分散逃逸藏匿，且千甲里雖緊鄰新竹市關新里鬧區，不過因周邊都還未開發，以農田為主，因此監視器並不密集，使得監視器出現多處斷點，警方只好採取網狀搜查方式，不放過任何犯嫌蹤跡。

不過外界也關注犯嫌有沒有可能逃往國外，對此警方坦言，因為還在釐清犯嫌身分，目前還無法針對特定對象實施境管，不過會加速偵辦速度，盡快找出犯嫌身分實施境管。