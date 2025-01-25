影／無法境管！竹東槍擊5煞全跑了 警方懷疑還藏匿在新竹

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聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣刑警大隊大隊長李奇勳召開記者會說明竹東槍擊案案情及調查進度。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣刑警大隊大隊長李奇勳召開記者會說明竹東槍擊案案情及調查進度。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣竹東鎮鬧區昨傍晚爆發黑幫尋仇槍擊案，5名作案凶嫌開槍殺人後乘車逃逸，逃往新竹市，警方今凌晨在新竹市經國大橋下找到作案車輛，但嫌犯全跑了，車上也未丟棄作案凶器，警方懷疑他們由人接應，仍藏匿在新竹地區。

新竹縣刑警大隊長李奇勳今上午10點在新竹縣警察局召開記者會，說明整起事件造成1死、5傷，而警方掌握5名蒙面犯嫌行凶，作案過程不到5分鐘，隨後共乘白色自小客車逃逸，現場被害人2人中槍、4人僅刀傷。

據了解，嫌犯在昨天下午5時許左右犯案後，隨後搭乘白色自小客車直奔台68線竹東交流道上快速道路逃亡，時速破百公里、不到10分鐘就狂飆到新竹市的科園交流道下匝道，並直接從經國大橋通往千甲里的匝道下橋，隨後將車輛丟棄在橋下周邊農地旁。

5名犯嫌犯案後疑似又由人接應，並且各自分散逃逸藏匿，且千甲里雖緊鄰新竹市關新里鬧區，不過因周邊都還未開發，以農田為主，因此監視器並不密集，使得監視器出現多處斷點，警方只好採取網狀搜查方式，不放過任何犯嫌蹤跡。

不過外界也關注犯嫌有沒有可能逃往國外，對此警方坦言，因為還在釐清犯嫌身分，目前還無法針對特定對象實施境管，不過會加速偵辦速度，盡快找出犯嫌身分實施境管。

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