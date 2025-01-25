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尋獲作案車輛！竹東5煞槍殺三環幫老大 新竹縣警察10點開記者會
新竹縣竹東鎮鬧區昨傍晚爆發黑幫尋仇槍擊案，五名戴口罩穿帽T男子共乘白色轎車，前往北興路二段三環幫堂口掃射，「三環幫」要角劉憲治斷掌中彈身亡，警方今天凌晨在新竹市千甲里找到作案車輛，但五人已逃逸，不排除有人接應。
警方鎖定槍手白色作案車輛，不排除是外來黑幫下毒手，細部原因待調查，由於劉憲治是三環幫代表性人物，且三環幫過去曾與四海幫、太陽聯盟火併，加上農曆新年將至，警方為嚴防黑幫尋仇報復，連刑事局長周幼偉昨晚都到場坐鎮。
五名戴口罩穿帽T男子，昨晚駕車停在北興路二段一處飲料量販店旁，衝上二樓堂口後槍聲大作，五分鐘後又下樓搭車離去；現場二人中彈一死一重傷，另有四人刀傷；死者為在地「三環幫」老大劉憲治，疑賭債糾紛引殺機。
新竹縣警察局表示，稍後將於上午10時，在新竹縣警察局開竹東鎮北興路槍擊案件記者會，說明案件進度。
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