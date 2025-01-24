竹東槍擊犯嫌乘白車逃亡竹市方向 刑事局長坐鎮指揮

新竹縣竹東鎮今下午爆發幫派間尋仇槍戰，三環幫重要幹部劉憲治身中多槍送醫不治，另有5人負傷。刑事局長周幼偉晚間奉警政署長張榮興之命也趕抵現場坐鎮指揮，警方已經掌握犯嫌身分，目前仍在查緝中，研判短時間內可破案。

周幼偉表示，這起案件對治安危害極大，警方已調派刑事局二大隊支援，並整合新竹市、縣刑警大隊的所有情報，正在積極調閱案發地及周邊的監視錄影，對現場進行偵查，有信心在短時間偵破此案，關於凶嫌已有部分情報，但仍在查證中，目前鎖定尋仇，至於動機在調查。

據了解，犯下重大槍擊案件的同樣是黑道人士，今下午4點50分5名嫌犯乘坐白色日系自小客車到三環幫位於竹東鎮北興路二段上的據點，入內直接就衝往2樓持槍掃射，雙方在2樓劇烈打鬥，更拿刀互砍，但因事發突然，三環幫成員不敵對方火力，紛紛中彈、中刀倒地。

其中51歲的三環幫重要幹部劉憲治左腋下、左大腿中彈，右手掌也被砍斷，送醫後宣告不治。其餘傷者則分別送往新竹縣內多家醫院，除了1人插管性命垂危外，另外4人雖身上有多處刀傷甚至槍傷，不過意識仍清楚。

據目擊者稱，行凶的5人目標明確，因為當時現場1樓為飲料批發店面，還有多名店員及顧客，但5嫌犯完全未理會1樓店員及顧客，直往2樓衝去，嚇得1樓店員見狀況不對，全部奪門而出，隨後店內2樓就傳來連續槍響。

犯嫌行凶後，隨後又搭上白色自小客車往新竹市、台68線匝道方向逃逸，目前警方已經鎖定車輛車牌，同時掌握可能行凶的5人身分，正派出多組警力圍捕。