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獨／竹東槍戰死者背景曝光 曾任科技公司總座、涉竹東少年命案

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獨／竹東槍戰死者背景曝光 曾任科技公司總座、涉竹東少年命案

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹東鎮鬧區傍晚爆發黑幫尋仇槍戰，雙方火拚釀一死、一重傷、四人刀傷，警方封鎖現場漏夜調查。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣竹東鎮鬧區傍晚爆發黑幫尋仇槍戰，雙方火拚釀一死、一重傷、四人刀傷，警方封鎖現場漏夜調查。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣竹東鎮今天爆發疑似黑幫尋仇案。5男攜帶槍械蒙面前往竹東三環幫位於北興路2樓的堂口內，隨即朝店內掃射，其中51歲劉姓男子左腋下、左大腿中彈，右手掌也被砍斷，而他身分也曝光，曾任科技公司總經理的劉憲治，且還曾涉竹東少年林寶文命案

2009年1月21日，有黑幫背景的鍾仕綺，夥同沈羽晨、彭姓少年及彭俊源、梁智豪，將18歲高二生林寶文凌虐致死，並棄屍防空洞企圖湮滅證據，事後更找來鄭姓少年頂罪，當時該命案爆出後震驚社會，而劉憲治當時因為幫忙棄屍，也遭到判刑。

地方人士指出，劉憲治是竹東「三環幫」的要角，過去從事詐賭、仙人跳騙局、恐嚇取財及鬥毆，19年來不斷進出牢獄，而劉憲治在獄中因受到貴人指點，痛定思痛洗心革面，多年來苦讀各類商業書籍、雜誌。

劉憲治更受到日本經營之神、松下幸之助啟發，經多年苦讀重回社會後，2020年擔任科技公司總經理，地方人士表示，劉憲治重回社會後努力洗白，還成為上櫃公司總經理，不過雖他已洗心革命，但仍然從事「灰色地帶」的產業，並從事電信詐騙、賭博等，如今遭人尋仇，「不排除和債務、利益糾紛有關」。

新竹縣竹東鎮今天下午近5時許爆發疑似黑幫尋仇案，警方已封鎖現場。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣竹東鎮今天下午近5時許爆發疑似黑幫尋仇案，警方已封鎖現場。記者巫鴻瑋／攝影
竹東警方在現場拉起封鎖線，店內地面還留下傷者中彈所流血跡。記者巫鴻瑋／攝影
竹東警方在現場拉起封鎖線，店內地面還留下傷者中彈所流血跡。記者巫鴻瑋／攝影

命案 棄屍 電信詐騙

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