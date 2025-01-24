獨／竹東槍戰死者背景曝光 曾任科技公司總座、涉竹東少年命案

新竹縣竹東鎮今天爆發疑似黑幫尋仇案。5男攜帶槍械蒙面前往竹東三環幫位於北興路2樓的堂口內，隨即朝店內掃射，其中51歲劉姓男子左腋下、左大腿中彈，右手掌也被砍斷，而他身分也曝光，曾任科技公司總經理的劉憲治，且還曾涉竹東少年林寶文命案。

2009年1月21日，有黑幫背景的鍾仕綺，夥同沈羽晨、彭姓少年及彭俊源、梁智豪，將18歲高二生林寶文凌虐致死，並棄屍防空洞企圖湮滅證據，事後更找來鄭姓少年頂罪，當時該命案爆出後震驚社會，而劉憲治當時因為幫忙棄屍，也遭到判刑。

地方人士指出，劉憲治是竹東「三環幫」的要角，過去從事詐賭、仙人跳騙局、恐嚇取財及鬥毆，19年來不斷進出牢獄，而劉憲治在獄中因受到貴人指點，痛定思痛洗心革面，多年來苦讀各類商業書籍、雜誌。