傳已知凶手！竹東槍戰三環幫角頭遭殺 黑道勢力「全坐不住」

新竹縣竹東鎮今天下午近5時許，爆發黑幫尋仇，5名歹徒持槍掃射北興路上的三環幫「泡茶間」，多名三環幫成員中彈、遭砍，其中40歲劉姓角頭傷重不治，另有5人受傷，傳出為「外來勢力」犯案，三環幫地方勢力全坐不住，傳出已獲知為何人行凶，正在集結準備報復。

據了解，今天下午4點50分左右，5名蒙面歹徒持槍闖入北興路二段上的飲料批發店面，一言不發直接往2樓衝去，位於1樓飲料店的店員及顧客見情況不對，紛紛奪門而出，隨後屋內即傳出連續槍響，不到5分鐘後5名歹徒就逃出乘上白色自小客車逃逸。

當時屋內有多名男子正在泡茶聊天，被殺得措手不及，其中劉姓角頭左腋下、左大腿槍傷，右手掌更被斷掌，送醫不治。52歲吳姓男子左腹、背部槍傷，左手及大腿刀傷。51歲陳姓男子左腿、腳踝刀傷。51歲曾姓男子左手、左腳、臉及頭部刀傷。另有2尚未確認身分的男子身上也身中多刀，其中一人傷勢嚴重插管治療。