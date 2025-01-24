傳已知凶手！竹東槍戰三環幫角頭遭殺 黑道勢力「全坐不住」
新竹縣竹東鎮今天下午近5時許，爆發黑幫尋仇，5名歹徒持槍掃射北興路上的三環幫「泡茶間」，多名三環幫成員中彈、遭砍，其中40歲劉姓角頭傷重不治，另有5人受傷，傳出為「外來勢力」犯案，三環幫地方勢力全坐不住，傳出已獲知為何人行凶，正在集結準備報復。
據了解，今天下午4點50分左右，5名蒙面歹徒持槍闖入北興路二段上的飲料批發店面，一言不發直接往2樓衝去，位於1樓飲料店的店員及顧客見情況不對，紛紛奪門而出，隨後屋內即傳出連續槍響，不到5分鐘後5名歹徒就逃出乘上白色自小客車逃逸。
當時屋內有多名男子正在泡茶聊天，被殺得措手不及，其中劉姓角頭左腋下、左大腿槍傷，右手掌更被斷掌，送醫不治。52歲吳姓男子左腹、背部槍傷，左手及大腿刀傷。51歲陳姓男子左腿、腳踝刀傷。51歲曾姓男子左手、左腳、臉及頭部刀傷。另有2尚未確認身分的男子身上也身中多刀，其中一人傷勢嚴重插管治療。
新竹地檢署檢察官晚間到現場勘驗，檢方對於竹東發生重大槍擊案件，並有1人死亡，表達高度重視，檢察長陳松吉也已指示主任檢察官蔡宜臻及承辦檢察官吳柏萱迅速趕抵現場，指揮警方展開蒐證，並與警方共組專案小組，全力投入偵辦，以期迅速釐清案情，將涉案人員繩之以法。
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