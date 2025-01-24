蒙面掃射5分鐘快閃！竹東槍擊案疑黑道尋仇 1死1命危4傷

新竹縣竹東鎮今天下午近5時許，爆發疑似黑幫尋仇案。5名男子攜帶槍械蒙面前往某幫派男子位於北興路2樓的堂口內，隨即朝店內掃射，現場2人中槍1人死亡、1人搶救中，另有4人全身多處刀傷，至於是否為黑幫尋仇，警方仍在查證中。

新竹縣刑警大隊長李奇勳指出，全案共有6名傷者，51歲劉姓男子已宣告搶救無效，另還有1人命危，目前已鎖定1輛白色作案車輛，共5名身分不明男子。

由於案發地點1樓是飲料批發店，據目擊店員指出，當時有白色汽車停在店外不遠處，接著有5名陌生人身穿帽T、戴著口罩，低頭進入店內，原本以為是前來購買飲料的客人，未料這群人突然衝上樓，接著就傳出槍聲，大家聽到後紛紛躲避，不到5分鐘後就迅速離去。

新竹縣消防局指出，40歲劉姓男子左腋下、左大腿槍傷，右手掌刀傷斷掌，無生命跡象，搶救後不治；52歲吳姓男子左腹、背部槍傷，左手及大腿刀傷，意識清楚；51歲陳姓男子左腿、腳踝刀傷，意識清楚；51歲曾姓男子左手、左腳、臉及頭部刀傷，意識清楚；44歲男子雙腿、左肩、背部刀傷，意識清楚，到院後插管，以及40多歲男性，左腿及腳踝刀傷。