滿地血跡彈殼…竹東黑道混戰5嫌持槍尋仇 飲料店員憶「驚恐5分鐘」

新竹縣竹東鎮今天下午近5時許爆發黑幫尋仇，5名男子共乘1車帶槍到北興路二段上某飲料批發店家與店內2樓多人爆發槍戰及持刀互砍，多名店員及顧客事發當下從店內逃出到一旁檳榔攤躲避，還有小朋友被媽媽抱著躲子彈，驚恐回憶當下槍聲不斷，犯嫌等人行凶後乘車逃逸中。

據了解，今天下午接近5時許，疑似為地方幫派因利益喬不攏，才會到另一派位於北興路上飲料批發店家2樓的泡茶處尋仇，5名持槍嫌犯衝入店內徑直往2樓前去，當下1樓店員及顧客見苗頭不對，全部奪門而出，沒想到隨後屋內就爆發槍戰，哀號聲不斷，過程僅有短短5分鐘不到，隨後嫌犯幾人又乘車逃逸。

竹東警分局已掌握行凶車輛，正派多組警力全力緝凶。事發當下還有媽媽抱著年僅2、3歲的孩童在店內購物，沒想到突然發生的槍戰，讓小朋友飽受驚嚇，不僅有人中彈，還有人手掌被砍斷，幼童目睹滿地鮮血，嚇到在路旁嘔吐不止，媽媽心疼表示要馬上帶去收驚。

據新竹縣消防局表示，事發後共派出5輛救護車到場救援，現場多人傷勢嚴重。警方指出，經統計有6人身中刀傷或中彈，分別送往新竹縣內各醫院急救，其中2人傷勢較為嚴重命危。