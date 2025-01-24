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滿地血跡彈殼…竹東黑道混戰5嫌持槍尋仇 飲料店員憶「驚恐5分鐘」
新竹縣竹東鎮今天下午近5時許爆發黑幫尋仇，5名男子共乘1車帶槍到北興路二段上某飲料批發店家與店內2樓多人爆發槍戰及持刀互砍，多名店員及顧客事發當下從店內逃出到一旁檳榔攤躲避，還有小朋友被媽媽抱著躲子彈，驚恐回憶當下槍聲不斷，犯嫌等人行凶後乘車逃逸中。
據了解，今天下午接近5時許，疑似為地方幫派因利益喬不攏，才會到另一派位於北興路上飲料批發店家2樓的泡茶處尋仇，5名持槍嫌犯衝入店內徑直往2樓前去，當下1樓店員及顧客見苗頭不對，全部奪門而出，沒想到隨後屋內就爆發槍戰，哀號聲不斷，過程僅有短短5分鐘不到，隨後嫌犯幾人又乘車逃逸。
竹東警分局已掌握行凶車輛，正派多組警力全力緝凶。事發當下還有媽媽抱著年僅2、3歲的孩童在店內購物，沒想到突然發生的槍戰，讓小朋友飽受驚嚇，不僅有人中彈，還有人手掌被砍斷，幼童目睹滿地鮮血，嚇到在路旁嘔吐不止，媽媽心疼表示要馬上帶去收驚。
據新竹縣消防局表示，事發後共派出5輛救護車到場救援，現場多人傷勢嚴重。警方指出，經統計有6人身中刀傷或中彈，分別送往新竹縣內各醫院急救，其中2人傷勢較為嚴重命危。
因尋仇過程一度混亂，其中一名40多歲男子傷勢最為嚴重，左腋下及左大腿中彈，右手掌被砍斷，當場血流如注、無生命跡象。另外還有52歲男性腹部、背部中彈，臀部被砍傷；44歲男性雙腿、左肩及背部刀傷；40多歲男性，左腿及腳踝刀傷，所幸除了命危男子外，其餘意識清楚，均送醫治療中。
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