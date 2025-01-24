小孩目睹嚇到狂吐！竹東黑道尋仇槍戰 「手掌被砍斷」1命危4傷

新竹縣竹東鎮今天下午近5時許，爆發疑似黑幫尋仇案，一群男子攜帶槍械前往某幫派男子位於北興路的堂口內，不分青紅皂白開打，混戰中1名40多歲男子左腋下及左大腿中彈，右手掌被砍斷，當場無生命跡象送醫搶救，現場有小孩目睹一切，嚇到嘔吐不止。

新竹縣消防局指出，今天下午4時51分接獲報案指出，竹東鎮北興路二段發生槍擊案件，報案人表示約有5名傷者各遭槍擊及刀傷，消防局立即派遣竹東、芎林及二重救護車共5車10人前往救護。

據了解，因尋仇過程一度混亂，其中1名40多歲男子傷勢最為嚴重，左腋下及左大腿中彈，右手掌被砍斷，當場血流如注、無生命跡象，救護車於下午5時17分將他送醫搶救。

另外還有52歲男性腹部、背部中彈，臀部被砍傷；44歲男性雙腿、左肩及背部刀傷；40多歲男性，左腿及腳踝刀傷，51歲男子手部、腳部刀傷；所幸除了命危男子外，其餘意識清楚，均送醫治療中。