陽光行動／苦候教養院床位機構鬧人力荒 第一線照顧者心聲曝

全台有3千多人排隊想進教養院，卻有2865張床閒置，為何有床卻不提供收人？多家機構直言「缺工」，教保員工作重、複雜度高，對新人沒吸引力，加上政府推動的長照服務「搶人」，各教養院鬧人力荒。

有十年照顧資歷的蔣貴蓮說，腦麻或重度障礙者智力只有3到5歲，多數無法表達情緒，初期很難溝通；腦麻患者的肌肉僵直、張力大，常被反射動作打到。

她說，洗澡、換尿布、就寢、翻身都需要抬、抱，照顧一個人抱6次，五個就得抱30次，閃到腰、手腕痛、五十肩都是職業病；她膝蓋使用過度，換人工關節後，一度萌生轉職當居服員的念頭，但院生看到她，會「咿咿呀呀」開心的叫，甚至在她難過時，伸手摸摸頭，她捨不得才沒走，「表面上是我們幫忙院生，但其實是他們成就我們。」對她來說，這份照顧工作有成就感，能被依賴，人生很有價值。

32歲社工黃寧是院內少見的年輕人，常聽見親戚分享照顧故事，感人又有趣，讓她從此走入教養院。她說照顧工作很雜，包辦吃喝拉撒睡，除了不斷重複抬、抱的動作，遇到住民想家或家人過世，得安撫、陪伴。院內一度人力不足，加上有同事去當居服員，每月多了二、三萬元，讓她陷入掙扎，但因為捨不得，一留就是十年。

世光教養院社工組長彭秀月說，近幾年缺工，洗澡、餵飯、上廁所就忙不完；去年院內提高福利，還加發旅遊、進修補助等才補滿人力，但各行業像護理師、看護、居服員都缺人，仍擔心以後招不到人。

伊甸基金會的照服員督導傅美珠說，住民就像「大孩子」，全癱的得協助上、下床，中風半癱的要鼓勵多動；冷不防飛來拳腳，也不可能還手，開開玩笑說「要請領受虐獎金」；薪水連同加班費每月四、五萬元，但招不到新人，負擔愈來愈大。

政府推動長照服務，居服員工作相對輕鬆、彈性，吸引身障機構人員轉職。傅美珠說，有居服員靠著幫忙洗澡，一個月賺到七、八萬元，吸引不少人跳槽。蔣貴蓮指出，這幾年薪資調整，院內吸引一批新人，但居服員薪水更高，怕穩定度不夠。

去年行政院拍板五年投入480億元，提高身障教保員薪資樓地板。伊甸基金會副執行長何天元說，這是利多消息，但對於人力流失，僅稍微止血。