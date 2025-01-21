快訊

天有異象？嘉義6.4強震南部天空驚現「一道白光」 氣象署曝原因

橫店漂泊12年 演員沈凱「1分鐘」爆紅夢一場

川普簽署大量行政命令 美國人民調有支持嗎？

陽光行動／苦候教養院床位機構鬧人力荒 第一線照顧者心聲曝

聯合報／ 記者郭政芬吳淑君／專題即時報導
有十年照顧資歷的蔣貴蓮，對她來說，這份照顧工作有成就感，能被依賴，人生很有價值。記者郭政芬／攝影
有十年照顧資歷的蔣貴蓮，對她來說，這份照顧工作有成就感，能被依賴，人生很有價值。記者郭政芬／攝影

全台有3千多人排隊想進教養院，卻有2865張床閒置，為何有床卻不提供收人？多家機構直言「缺工」，教保員工作重、複雜度高，對新人沒吸引力，加上政府推動的長照服務「搶人」，各教養院鬧人力荒。

有十年照顧資歷的蔣貴蓮說，腦麻或重度障礙者智力只有3到5歲，多數無法表達情緒，初期很難溝通；腦麻患者的肌肉僵直、張力大，常被反射動作打到。

她說，洗澡、換尿布、就寢、翻身都需要抬、抱，照顧一個人抱6次，五個就得抱30次，閃到腰、手腕痛、五十肩都是職業病；她膝蓋使用過度，換人工關節後，一度萌生轉職當居服員的念頭，但院生看到她，會「咿咿呀呀」開心的叫，甚至在她難過時，伸手摸摸頭，她捨不得才沒走，「表面上是我們幫忙院生，但其實是他們成就我們。」對她來說，這份照顧工作有成就感，能被依賴，人生很有價值。

32歲社工黃寧是院內少見的年輕人，常聽見親戚分享照顧故事，感人又有趣，讓她從此走入教養院。她說照顧工作很雜，包辦吃喝拉撒睡，除了不斷重複抬、抱的動作，遇到住民想家或家人過世，得安撫、陪伴。院內一度人力不足，加上有同事去當居服員，每月多了二、三萬元，讓她陷入掙扎，但因為捨不得，一留就是十年。

世光教養院社工組長彭秀月說，近幾年缺工，洗澡、餵飯、上廁所就忙不完；去年院內提高福利，還加發旅遊、進修補助等才補滿人力，但各行業像護理師、看護、居服員都缺人，仍擔心以後招不到人。

伊甸基金會的照服員督導傅美珠說，住民就像「大孩子」，全癱的得協助上、下床，中風半癱的要鼓勵多動；冷不防飛來拳腳，也不可能還手，開開玩笑說「要請領受虐獎金」；薪水連同加班費每月四、五萬元，但招不到新人，負擔愈來愈大。

政府推動長照服務，居服員工作相對輕鬆、彈性，吸引身障機構人員轉職。傅美珠說，有居服員靠著幫忙洗澡，一個月賺到七、八萬元，吸引不少人跳槽。蔣貴蓮指出，這幾年薪資調整，院內吸引一批新人，但居服員薪水更高，怕穩定度不夠。

去年行政院拍板五年投入480億元，提高身障教保員薪資樓地板。伊甸基金會副執行長何天元說，這是利多消息，但對於人力流失，僅稍微止血。

多家機構直言「缺工」，教保員工作重、複雜度高，對新人沒吸引力，加上政府推動的長照服務「搶人」，各教養院鬧人力荒。記者郭政芬／攝影
多家機構直言「缺工」，教保員工作重、複雜度高，對新人沒吸引力，加上政府推動的長照服務「搶人」，各教養院鬧人力荒。記者郭政芬／攝影

人力 居服員 長照

延伸閱讀

企業標註「年後上班」工作機會達2.2萬個 最競爭三大職類出爐

德芳教養自閉症院生遭虐死 母不同意減刑…主嫌今重判9年10月

因應新年轉職熱季 虎尾就業中心啟動徵才列車助攻

年終獎金比價效應發酵 逾九成上班族想年後轉職求加薪

相關新聞

陽光行動／苦候教養院床位機構鬧人力荒 第一線照顧者心聲曝

全台有3千多人排隊想進教養院，卻有2865張床閒置，為何有床卻不提供收人？多家機構直言「缺工」，教保員工作重、複雜度高，...

陽光行動／24小時待命 照顧者嘆：何時能下班？

各地教養院床位不足，照顧風暴在全台上演。有身障者家屬說，從餵食、吃藥到各種情緒、行為障礙，照顧者工作像是廿四小時加班卻沒...

陽光行動／教養院住民被遺忘 留院過年變多

農曆年快到了，教養院上演著人間悲喜劇，有些障礙者會短暫回家，但愈來愈多人留在機構過年。六十一歲「老章」期待哥哥來為他理髮...

陽光行動／教養院院生見爸媽 抱緊笑淚交織

每逢年節，教養院上演「超級任務」，要帶住民回家探親。卅六歲「小梅」（化名）是腦性麻痺合併身障者，往年媽媽舟車勞頓來探親，...

陽光行動／去機構化？ 瑞典花了30年才達成

聯合國通過的身心障礙者權利公約第十九條「自立生活與融入社區」，成為各界提倡「去機構化」的源頭。衛福部次長呂建德說，讓身心...

陽光行動／觀察站：教養院缺工 再多床位也無用

多數人夢想有一間房安身立命，對重度以上的身心障礙者而言，想要有一張住宿機構的床位，都是奢求。排隊五到十年，甚至排到死，都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。