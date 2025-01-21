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陽光行動／增照護人力 學者籲放寬門檻

聯合報／ 記者王駿杰巫鴻瑋／專題報導

各地教養院候床大塞車，中央將廣設床位、社區據點。學者認為，根本問題在於人力不足，增設再多床位、硬體設備，但人力不足誰來照顧？建議鬆綁法規、放寬照護人力的就業門檻，扶植更多優良機構轉型。

「問題就是沒有人！」明新科大樂齡服務產業管理系教授黃久秦指出，中央要廣設社區據點、床位，但照顧人力沒有跟上，根本無法解決問題；照護機構最大困難就是人力不足，才導致床位被迫裁減，「就算花錢買再多床，但人力不足，誰來照顧身障者？」

黃久秦說，不只身障機構人力不足，醫院、老人長照機構也鬧人力荒。他呼籲政府鬆綁法規、放寬照護人力就業門檻，有些退休族想重回職場，但全職負擔大，想兼職投入照護，現有法規兼職人力卻無法納入人力比，因此機構不會聘請。黃建議，開放有意願的民眾兼職，鼓勵退休族「再就業」投入，政府應鬆綁相關規定。

中華民國身心障礙聯盟秘書長洪心平認為，人力不足無法開床的現象都集中在都會區，且全台機構百分之九十的收容者都屬認知與智能障礙，但這些人都需要住進二十四小時的機構照顧嗎？

他強調，現有機構的問題是一旦入住，所有決策由管理方主導，身障者的選擇極為有限，讓人感到「被監禁」；政府應在社區設點，身障者白天可就近在社區工作，晚上回到有社工或生活輔導員的住處。

洪心平建議，政府要扶植更多優良機構轉型，將更多選擇權交給案主，並補足人力支持，減緩有硬體卻無人的現狀，也要避免機構為降低成本，找來不符資格的人，影響服務品質。

人力 身障者 退休族

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