陽光行動／觀察站：教養院缺工 再多床位也無用

多數人夢想有一間房安身立命，對重度以上的身心障礙者而言，想要有一張住宿機構的床位，都是奢求。排隊五到十年，甚至排到死，都未必能如願，很明顯是制度失靈。

全台教養院有三千多人在排隊，不重複排隊人數將近一千五百人，很多人都重複排隊，反映出障礙者與照顧家屬的不安全感，不知道候床要等多久，只好多排幾家，但也有人等不及，排到床卻已離開人世。社工口中的個案故事，言談間都是哀傷。

教養院大塞車，不只是正在排隊的上千個家庭的痛，每年特教學校畢業生離校，就得面臨候床困境，因為工作受傷、酒駕車禍或中風癱瘓的後天障礙者越來越多。這些你我老後可能得面對的問題，是否也要跟著排到天荒地老？

追根究柢就是「缺工」，照顧人力招不到新血，現有人力又被長照服務高薪搶走，教養院面臨「內憂外患」。事實上各行業都在搶人，身障住宿機構搶不過其他行業，應打破僵化制度，讓用人應更具彈性。

年輕人不想加入照顧行業，中高齡者想再就業，無法擔任全職工作，但每周工作二、三天，或者利用半天空檔投入就業，在大缺工的年代，這些人力更應善加利用。

有了新血進來，才有辦法增床、多收人。衛福部規畫在二○二八年增加上千個住宿型床位，還要開辦各縣市社宅的社區服務，眼下人力問題若不先解決，恐又淪為畫大餅。

目前教養院床位流動率宛如「一灘死水」，只要領有身心障礙手冊，年滿十八歲，符合障礙別和程度，排到就能住進去，而且幾乎是住一輩子，迫切需要照顧的重度、極重度或合併多重障礙者，卻「排到死也進不去」，這機制合理嗎？

更別提機構「挑人」，選自主能力高的個案入院，反而讓障礙程度高的在外流浪，陷入照顧風暴。政府應重新思考機構分級分流，輕度或狀況好轉的人，應有返回社區的機制，把床位讓給真正需要的人。