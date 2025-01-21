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陽光行動／去機構化？ 瑞典花了30年才達成

聯合報／ 記者郭政芬洪敬浤／專題報導

聯合國通過的身心障礙者權利公約第十九條「自立生活與融入社區」，成為各界提倡「去機構化」的源頭。衛福部次長呂建德說，讓身心障礙者更好的融入社區，從封閉的機構解放出來，但對重度以上的身障者，機構照顧仍不可或缺，「去機構化」得務實看待。

呂建德說，以現有公立機構而言，有專業人員進駐，照顧品質不錯，若要把障礙者帶回社區，需要有足夠的配套方案；務實策略是雙線並行，擴充多元的社區據點，不管公設民營或民間自發，可因地制宜。

呂建德說，如果社區式服務夠好用，自然不必去機構，但日間、夜間要安排不同場所、照顧人力等，投入成本很高，加上人口老化，如何找到足夠的照顧人力？這是全世界共同面對的問題。

他表示，完全的去機構化，瑞典花了卅年才達成，背後付出的成本很高；韓國原本推動「關掉機構」政策，但首爾發生障礙者離開機構後，因健康等配套不足而死亡，後續仍待檢討與調整。

針對教養院大排長龍，衛福部表示，已規畫在二○二八年前，在資源不足地區新建機構，增設一二八二張床；在各縣市開辦七人以下團體家屋，或以各地社宅為基地，開辦結合日照、居住服務的社區式服務，現已核定十三縣市，每處補助五千萬元。

呂建德說，機構若收住障礙程度高的個案，將提供「加強照顧服務費」，用於提高工作人員待遇；另祭出「收容率獎勵」，鼓勵機構多收個案、增聘人力。

人力 呂建德 衛福部

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