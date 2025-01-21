陽光行動／不再單打獨鬥 星兒爸媽建雙老家園

各地教養院大排長龍，五年前有十九戶自閉症家庭，自力救濟打造「雙老家園」，目前已成長到卅二戶。這處由民間主導、結合政府資源，打造專屬自閉症患者的日照、就業與居住方案，融入在有近三五○○戶的新北市林口社宅。家有「星兒」的爸媽不再單打獨鬥，共同守護孩子變老。

坊間不少障礙者家庭想仿效，卻重重困難。台灣視多障協會理事長袁靜娟為五十戶家庭奔走，她說：「等到死也排不到，只好自己來蓋。」

全台有二萬多名自閉症患者，「比孩子多活一天」是家長共同的渴望。北市建國中學退休教師、自閉症權益促進會理事長鄭文正，十年前倡議社區型住宿機構，八年前台北世界大學運動會結束，選手村轉型為林口社宅，促進會申請到實驗方案，在這兒打造跨血緣的大家庭。

「雨人星宿咖啡工坊」創造非典型就業環境，幫助自閉症患者投入職場。記者季相儒／攝影

自閉兒子 感到安全被接納

翁媽媽的兒子「安咕」廿七歲，他是中重度自閉症合併思覺失調，照顧格外棘手。四年前翁家搬到雙老家園，「安咕」有多次攻擊行為，她在家園群組裡求助，鄰居爸媽很快來解圍。

「多了安全感，感覺被接納了！」翁媽媽說，過去怕影響鄰居，只能自己面對，現在左鄰右舍家都有自閉兒，沒有人會排擠，照顧難題能及時得到幫助。

廿五歲阿哲與母親搬進來二年多，阿哲媽媽說，自閉症患者很難交朋友，也很抗拒環境變動，但短短幾個月，阿哲就融入新環境，「兒子生活不孤單，家長不再單打獨鬥，這對兩代人都是解方」。

前幾年疫情時，有星兒媽媽確診了，鄰居把孩子接回家，其他人幫確診者送藥、煮飯，「換成在普通社區，誰會幫忙照顧自閉兒？」

幫助就業 教作咖啡濾掛包

促進會秘書長林娟圩解釋，家園內開辦「繁星學苑」日照服務，還有「雨人星宿」咖啡，咖啡師指導製作濾掛包，解決多數自閉症患者離開校園後，面臨的安置、就業等問題。

台灣視多障協會理事長、國中教師袁靜娟已六十歲，家中有視障合併多重障礙的廿八歲兒子，被公、私立教養院拒於門外，「如果我們走了，孩子怎麼辦？」她投入籌設視多障家園，但困難重重。

「袁老師」說，協會有五十多個視多障家庭，主要在台中、彰化、雲林地區，協會六年存了二百多萬元，想打造一處與孩子一起變老的家，但買地、蓋房子都要錢，不知何時能實現？「也許等到我死了，都沒辦法實現，如果別人能住到也好。」

衛福部次長呂建德說，雙老家園的家長凝聚力強，加上政府資源補助，但未來如何延續得觀察；衛福部正協調住都中心，在各地社宅設置社區式服務據點，打造七人以下的團體家屋，讓障礙者融入社區。

他強調，過去以住宿型機構為主，現在推動居家與社區照顧，但需有足夠的空間設置、人力照顧等配套措施，加上社區接納，才能讓身障者融入社區。