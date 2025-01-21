陽光行動／教養院院生見爸媽 抱緊笑淚交織

每逢年節，教養院上演「超級任務」，要帶住民回家探親。卅六歲「小梅」（化名）是腦性麻痺合併身障者，往年媽媽舟車勞頓來探親，幾年前院方改變策略，帶小梅回家看媽媽。社工說，母女相見笑淚交織，大家都感動到哭了。

衛福部統計，身障機構服務使用者的年齡層，四十五歲以上占四成，已超過卅歲以下人數，教養院住民有高齡化趨勢。社工解釋，重度或多重障礙者的老化速度較快，四十五歲身體機能退化，已相當於一般六十五歲長者。

新竹世光教養院社工說，有高齡八十歲的父親，不辭辛勞從台北轉多趟車到新竹，單趟花了三小時，只想看看孩子；院內改變規定，請年邁家屬不必奔波，院方帶住民回家團聚，或者到家鄉周邊逛逛。

小梅母親住在南投，年節前常翻山越嶺，搭車來看女兒。院方近年都帶小梅回家，當天再送回機構。社工描述，每次快到老家，小梅就格外激動，老母親抱著小梅哭，母女又哭又笑，同行的社工、志工與駕駛也忍不住落淚，格外能體會團圓的意義。

「我很開心可以回家。」小梅吃力地說。院方表示，住民老了，家長更老，來院探望都不容易，更何況住民回家後，家屬抱不動、無力照顧，有潛在風險。

南投啟智教養院表示，有住民的母親在草屯療養院，社工會帶他去探視，母子相見雖然沒太多話，但「每次見過媽媽，他的情緒就能穩定半年」。

社工表示，有位住民是宜蘭人，兄、妹都住在不同的機構，全家多年沒團聚，前幾年他的母親癌症末期，教保員安排去探病，還拍下全家福照片，沒多久母親、哥哥、妹妹相繼過世，照片成為他最重要的寶物，每次看到照片都會流淚。