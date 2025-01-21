陽光行動／教養院住民被遺忘 留院過年變多

農曆年快到了，教養院上演著人間悲喜劇，有些障礙者會短暫回家，但愈來愈多人留在機構過年。六十一歲「老章」期待哥哥來為他理髮、剃鬍，但社工說，哥哥已離世，只能安慰說「哥哥去當天使了」。照服員督導傅美珠說，機構住久了，家屬會逐漸失聯，住民就像被遺忘了。

新竹世光教養院已洋溢著年味，教保員排好春節值班表，廚房正準備著圍爐菜色。院方表示，世光收住八十人，有十多人雙親離世，甚至手足已死亡，幾乎是以院為家；住民逐漸老化，去年有五成的人留下來過年，因為回家過夜不方便，甚至有風險，大家最期待圍著圓桌吃年夜飯。

社工彭秀月說，老章住了廿年，過去哥哥每月來兩次，為他刮鬍子、剪頭髮，從未間斷，但哥哥逝世後，換姊姊來，但頻率不多；快過年了，老章很期待哥哥出現，也只能慢慢開導。

收容重度或多重智能障礙者的南投啟智教養院，去年有一半住民留在院內過年。院方表示，每年吃完年夜飯，院長會發小紅包，不管年紀多大，拿到紅包的那一刻，大家都開心得像個孩子。

院方表示，隨著父母老邁或死亡，手足之間能否持續探望，就得看個別關係；早期榮民娶妻後，生下智能障礙的孩子後，當榮民離世後，另一半也無力照顧，就送來教養院，也成為他們的家。

伊甸基金會全台有九處機構，收住八百多人。社工表示，有些入住機構的障礙者，因為父母死亡、手足不相往來，逐漸被遺忘在機構內，逢年過年想回家，卻無家可回。

傅美珠說，住民剛進來前半年，家屬常來探望，隔年改打電話關心、轉帳繳費；當住民想念家屬，只能安慰說家人很忙，院裡老師、照服員就是一家人。