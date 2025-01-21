陽光行動／24小時待命 照顧者嘆：何時能下班？

各地教養院床位不足，照顧風暴在全台上演。有身障者家屬說，從餵食、吃藥到各種情緒、行為障礙，照顧者工作像是廿四小時加班卻沒人接替，何時才能真正「下班」？

十九歲阿翔患有重度自閉與情緒障礙，他因為突發情緒抓傷人，一年多來三度被日照機構「退學」。媽媽為他登記竹東的教養院，排在第一二一號；院方估計，至少得等五年。

阿翔媽媽說，兒子力氣大，可能傷人或傷害自己，這些「不定時炸彈」讓她身心俱疲，「不知道要排多久，才能夠鬆一口氣」。

五十多歲的老康（化名）唯一的孩子極重度身障、智能障礙，他長年抱上抱下，現在孩子上百公斤，早已抱不動了，幸好已排到床位。老康說，過去廿多年自己照顧，忽然間重擔減輕，才發現以前都是咬牙苦撐。

罹患唐氏症的「小雅」（化名）原與父母同住，爸爸重病後全家頓失收入，母親照顧兩人又得賺錢，「全家差點活不下去」；小雅因鄰居騷擾，政府啟動機制安置，才「卡位」進入教養院。

自閉症兼多重障礙者小傑的父親說，多數人進教養院就待到終老，年輕力壯、尤其障礙程度高者常等不到床位；父母愈來愈老，應付不了這些身障青壯年；教養院應以年齡分級，廿至四十歲最需要照顧資源，卻最得不到幫助。

阿翔媽媽發現，情緒不穩、障礙程度高的孩子，常被日照機構拒絕，政府應導入專業老師，而不是假裝看不見。

新竹特教學校校長賴國誠表示，特教畢業生分三類，有工作能力者可去服務業，其次到小作所或日照中心，障礙程度高、生活無法自理者常被漏接；社區據點應採「分級制」，有規模的機構應收障礙程度較高者。