陽光行動／每家都排長龍 教養院床位一等10年

廿一歲「小傑」（化名）是自閉症合併多重障礙者，與當司機的爸爸相依為命，八十歲爺爺從南部搬到新竹照顧，近年小傑奶奶病倒了也北上，家人為小傑登記入住住宿型機構，等二年仍無音訊。小傑爺爺說：「我已經八十歲了，要顧老的，也要顧小的，實在沒力氣了。」

「一床難求」是全台各地住宿型身障福利機構的普遍現況。衛福部南投啟智教養院候床人數多達三一三人，伊甸基金會全台有九處住宿型機構，共有八一四床，有五百人排隊中。新北樂山教養院不只滿床，連排隊名額都滿了，不開放登記。

有特教生沒滿18歲 先排隊

這些收住中重度、多重身心障礙者的機構，多半稱為「教養院」，全國公私立教養院有一七○家，每家都得排隊。有人排了五年、十年，甚至有人等到床位，卻已上天堂，也有特教學校的學生，還沒滿十八歲就「超前排隊」。

小傑爸爸說，他白天開車賺錢，兒子送去日照機構，但下午四點得接回家，不得已請小傑爺爺搬來新竹，兩代父子照顧第三代孫子。但兒子有時情緒失控會動手，他都很難對付了，更別說當爺爺的；他更擔心，日照機構只收十五人，每年申請一次，不是每年都有機會。

排隊人數全台最高的南投啟智教養院，創院逾半世紀，原為民間興辦，專收智能障礙兒童，官方接手後，收住十八歲以上重度、極重度智能障礙者、開放各縣市符合資格者入住，如今院生平均年齡四十二歲。

候床3388人 轉大人還沒入住

有家長感嘆，為等南投教養院的床位，等了快廿年，孩子從兒童等到轉大人，還不知道能否入住。

院方說，每月二萬三千元由政府補助，家長幾乎零負擔，加上人力充足，家長願意等候；但入住者幾乎都長住院內，每年平均只有一至三名空額，要入住至少要等十年。

記者調查發現，全國排隊候床人數有三三八八人，不重複排隊人數為一四七八人，但全台住宿型機構有一七○家，總共一五四四八張床，其中二八六五床閒置，為什麼有床不收人？

機構三老缺人力 空床閒置

中華民國身心障礙聯盟秘書長洪心平說，照顧辛苦導致人力流失，或招募不到新血，是機構無法開床的主因，也造成空床數大於排隊人數。

「機構老、工作人員老、住民老。」伊甸基金會副執行長何天元說，身障機構面臨三老，照顧者不堪過重的工作負荷，轉職到長照機構或居家服務，疫情後問題更加明顯。

衛福部調查，全國有一二○萬名身心障礙者，十年來六十五歲以上身障者人數，從四十一萬人攀升到五十五萬人，增加百分之卅四，身障者也在老化中。