大埔強震台南房屋復建估要11億 國民黨團要求提高補助

1月21日凌晨，嘉義縣大埔鄉發生規模6.4地震，台南市楠西、玉井等地房屋受損嚴重，造成民眾受災，台南市震災補助出爐，原則比照「0206地震」紅單戶每戶最高10萬元，新增黃單每戶最高2萬元，還有受傷慰問金3萬至50萬元，明天周五前會完成發放。南市議會國民黨團上午召開記者會，認為要考量物價上漲，要求提高補助；市府允考量。

台南市府表示，地震發生後，台南市政府召開臨時會議，決定依受傷程度發放3萬元至50萬元的慰問金。同時，市府工務局會同專業技師鑑定建物安全，對張貼紅單且撤離的住戶，每人發給2萬元，每戶最高10萬元；張貼黃單之家戶，每人發給4千元，每戶最高2萬元。針對楠西市場因災無法營業的攤商，則提供每月2萬5千元營業損失補助，共發放兩個月。

為協助災民重建家園，市府將比照0206震災提供補助，受損建物修復可申請最高200萬元補助，拆除則最高補助300萬元。透過多方協助措施，市府希望受災民眾能早日恢復正常生活。

台南市議會國民黨團上午召開記者會，由書記長林燕祝率多位議員出席，要求市府善用「0206善款」照顧0121災民，黨團說目前專戶還有12億元，從2016年0206地震到現在2025年物價指數已經提高這麼多，現在帳戶裡面還有12億，結果市政府還在跟災民斤斤計較，「市長很省但脤災的錢不能省」。

台南市政府工務局長陳世仁出席說明，目前民眾通報案件有2450戶，楠西有1480戶，玉井733戶，南化89戶，截至上午8時有965戶完成緊急評估，紅單有130件，黃單有325件，計有455件，更加緊作業中，已通報案件會在明天以前完成評估，初估紅黃單比例約為25%。

祕書長方進呈說，0206時只有張貼紅單受災戶有發放慰問金，此次市長黃偉哲特別指示，不止張貼紅單受災戶有慰問金、張貼黃單者也發放每人4千、每戶最高2萬元之慰問金，緊急安置費用都由市府支付，過年期間也會送年菜關懷。重建拆除及修繕金額是比照0206年，針對國民黨團要求比照物價上漲調整，會在台南市重大專戶討論，像花蓮震災重建修繕的補助就沒有台南高，但會考慮受災戶個別狀況再討論。

南市府表示，依據技師公會的專業評估，目前需要耐震補強或是拆除重建的建築物，經費預估匡列11億，再加上對人的安置、慰助等，恐已超過「台南市政府重大災害賑災捐款專戶」（原0206震災害捐款專戶）目前剩餘的12億餘善款。