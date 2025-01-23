聽新聞
0:00 / 0:00

嘉南強震 高市甲仙16宅也災損

聯合報／ 記者萬于甄鄭惠仁李宗祐徐白櫻／連線報導
豬排店老闆洪啟順昨天帶著烹煮工具及食材進駐楠西，煮出美味的熱食供災民飽餐一頓。記者萬于甄／攝影
豬排店老闆洪啟順昨天帶著烹煮工具及食材進駐楠西，煮出美味的熱食供災民飽餐一頓。記者萬于甄／攝影

嘉義大埔21日發生規模6.4地震，台南至昨日仍有規模4以上餘震，各區已通報300多戶屋損，其中逾30年歷史的玉井區文化大廈3根梁柱爆裂，高市甲仙區也多達16戶民宅梁柱裸露，牆壁龜裂，連區公所也成「受災戶」。曾姓雜貨鋪老闆指壁面破洞可以透視隔鄰打招呼，「真的很誇張」。

台南市工務局統計至昨天中午共通報332件災情，其中玉井區通報101件，紅、黃單各13件；南化區13件，紅、黃單各1件；楠西區196件，仍是重災區，含紅單32件、黃單78件；所幸巡檢新化等區橋梁180座，結構均無異常。

這次強震造成台南楠西和玉井地區多處民宅受損，玉井區文化大廈1樓3根梁柱爆裂，已成危樓，全數住戶撤至收容中心，市府漏夜架設臨時鋼柱，昨午開放住戶返家拿取物品。不少住戶聽說只開放10分鐘，埋怨住高樓層光爬樓梯就花去一半時間，太倉促。

台南玉井文化大廈住戶昨返回家中抱出愛貓。記者萬于甄／攝影
台南玉井文化大廈住戶昨返回家中抱出愛貓。記者萬于甄／攝影

台南市長黃偉哲指將請結構技師初評，房屋有安全顧慮的優先依親或安置，年關將近，不讓受災市民流離失所。都發局表示，將協助符合資格的受災民眾申請租金補貼，減輕租屋負擔。

高雄甲仙區緊鄰台南玉井，地震時6923戶一度停電，16戶通報災損，逾40戶水塔傾倒。和安街上一間五金材料行2樓4根梁柱受損，鄭姓屋主驚魂未定，五金行不遠一間雜貨店，1樓三面牆出現大面積龜裂。曾姓屋主說，壁面的破洞可透視，跟一牆之隔的人打招呼，真的很誇張。

災後第2天各界愛心物資湧入，在台南開豬排店的洪啟順特地進駐楠西，為居民烹煮美味的熱食飽餐一頓，慈濟志工則準備薑茶、免費便當等愛心物資，還有祝福禮讓災民壓壓驚，世界展望會前往大埔鄉訪視關懷。高雄市土木技師公會50位技師也支援震後建物緊急評估，理事長陳存永指，將加技師動員力度，過年前完成玉井區所有震後建物評估。

0121嘉義地震 地震 強震 災損 租金補貼 黃偉哲

延伸閱讀

高市白埔產業園區報編中 立委邱志偉：歡迎台積電進駐

高市春節加強計程車稽查 交通局：不跳表最重罰9萬

影／近7千戶地震停電 高雄甲仙民宅裂成這樣...公所也是受災戶

楠西災民怨便當不夠慈濟志工今再加送 網友怒：黑熊咧？

相關新聞

嘉南強震 高市甲仙16宅也災損

嘉義大埔21日發生規模6.4地震，台南至昨日仍有規模4以上餘震，各區已通報300多戶屋損，其中逾30年歷史的玉井區文化大...

花蓮萬榮4級地震 鄉長：習慣了沒感覺

花蓮今晚7時55分發生規模4.9地震，震央位於鳳林鎮，地震深度10.2公里，屬於極淺層地震，其中萬榮鄉西林村最大震度有4...

嘉義大埔地震受災戶提不出房屋所有權狀 謝龍介：應放寬認定

國民黨立委謝龍介關心嘉義大埔強震造成台南市楠西、玉井山區有災情，有民眾陳情，部分房屋毀損的災民只有土地所有權狀，房屋沒有...

協助0121震災民眾過年  台南市長黃偉哲：連假前發放慰問金

0121地震發生後，臺南市長黃偉哲立即趕赴楠西區及玉井區視察災損及關心受災民眾，指示相關單位儘速盤點災損情形。黃偉哲市長也宣布啟動「臺南市政府重大災害賑災捐款專戶」發放「地震受傷慰問金」及「受災户慰問

台南楠西地震玉井大樓開放住戶入內 住戶趕回家抱出愛貓

台南楠西地震玉井文化大廈今下午暫時開放住戶回家拿取重要物品，不少住戶心急家園情況，早早到場等待，但聽聞只有10分鐘時間，...

不讓地震災民流離失所 南市都發局完成可安置處盤點

嘉義縣大埔6.4強震，造成南市楠西和玉井地區多處民宅倒塌受損，其中玉井仁愛街文化大樓受損成為危樓，都發局表示，已協助盤點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。