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嘉南強震 高市甲仙16宅也災損
嘉義大埔21日發生規模6.4地震，台南至昨日仍有規模4以上餘震，各區已通報300多戶屋損，其中逾30年歷史的玉井區文化大廈3根梁柱爆裂，高市甲仙區也多達16戶民宅梁柱裸露，牆壁龜裂，連區公所也成「受災戶」。曾姓雜貨鋪老闆指壁面破洞可以透視隔鄰打招呼，「真的很誇張」。
台南市工務局統計至昨天中午共通報332件災情，其中玉井區通報101件，紅、黃單各13件；南化區13件，紅、黃單各1件；楠西區196件，仍是重災區，含紅單32件、黃單78件；所幸巡檢新化等區橋梁180座，結構均無異常。
這次強震造成台南楠西和玉井地區多處民宅受損，玉井區文化大廈1樓3根梁柱爆裂，已成危樓，全數住戶撤至收容中心，市府漏夜架設臨時鋼柱，昨午開放住戶返家拿取物品。不少住戶聽說只開放10分鐘，埋怨住高樓層光爬樓梯就花去一半時間，太倉促。
台南市長黃偉哲指將請結構技師初評，房屋有安全顧慮的優先依親或安置，年關將近，不讓受災市民流離失所。都發局表示，將協助符合資格的受災民眾申請租金補貼，減輕租屋負擔。
高雄甲仙區緊鄰台南玉井，地震時6923戶一度停電，16戶通報災損，逾40戶水塔傾倒。和安街上一間五金材料行2樓4根梁柱受損，鄭姓屋主驚魂未定，五金行不遠一間雜貨店，1樓三面牆出現大面積龜裂。曾姓屋主說，壁面的破洞可透視，跟一牆之隔的人打招呼，真的很誇張。
災後第2天各界愛心物資湧入，在台南開豬排店的洪啟順特地進駐楠西，為居民烹煮美味的熱食飽餐一頓，慈濟志工則準備薑茶、免費便當等愛心物資，還有祝福禮讓災民壓壓驚，世界展望會前往大埔鄉訪視關懷。高雄市土木技師公會50位技師也支援震後建物緊急評估，理事長陳存永指，將加技師動員力度，過年前完成玉井區所有震後建物評估。
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