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嘉義大浦地震受災戶提不出房屋所有權狀 謝龍介：應放寬認定

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨立委辦公室執行長童小芸昨前往地震受災區關心。圖／謝龍介服務處提供
國民黨立委辦公室執行長童小芸昨前往地震受災區關心。圖／謝龍介服務處提供

國民黨立委謝龍介關心嘉義大浦強震造成台南市楠西、玉井山區有災情，有民眾陳情，部分房屋毀損的災民只有土地所有權狀，房屋沒有所有權狀，擔心申請政府補助時，會遇到困難。謝龍介說，會在中央協助，也請地方從寬認定或專案補助。

謝龍介在社群指出，嘉義強震，讓許多鄉親從睡夢中驚醒，也在嘉義縣市、台南市，造成零星災情，昨是立院會期最後一天，總預算三讀的日子，無法第一時間勘災，是天一亮，就請辦公室執行長童小芸前往受災區關心。

初步統整訊息，災民們日常生活需要用品無虞，但是部分鄉親房屋受損，後續將有居住安置問題。楠西區的密枝里長林明衫陳情，部分房屋毀損的災民只有土地所有權狀，房屋並沒有所有權狀，擔心申請政府補助時，會遇到困難。

謝龍介表示，因為早期縣市政府很多土地直接蓋了建物，可能沒有使用執照，也就不會有權狀，受災戶所講為事實。「我承諾，一定會在中央盡可能協助，也呼籲黃偉哲市長，研擬專案補償，或是從寬認定條件，協助災民。」

謝龍介也在社群上譴責立院民進黨團總召柯建銘，把地震跟在野黨依法審查預算做連結，批柯建銘連天災也在政治操作，而且早先在403花蓮地震時，就已經被撻伐，竟然還一講再講。他說，古有云「德不配位，必有災殃」，此壞心眼，「表面上攻擊在野黨，到頭來，恐怕難看的還是賴總統。」

0121嘉義地震 地震

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